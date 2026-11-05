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Para los días de mucho calor: cómo proteger a perros y gatos cuando quedan solos en casa

Las mascotas también pueden sufrir golpes de calor dentro de una vivienda. Qué cuidados tener con el agua, el aire acondicionado y los ambientes antes de dejarlos solos.

Mascotas y altas temperaturas: cómo evitar un golpe de calor en perros y gatos
Mascotas y altas temperaturas: cómo evitar un golpe de calor en perros y gatos La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan medidas para que los dueños protejan a perros y gatos del calor extremo en el hogar y eviten golpes de calor cuando quedan solos durante el verano.
  • Aconsejan colocar varios recipientes con agua fresca, graduar el aire entre 24 y 26 grados y bajar persianas para impedir el recalentamiento de las habitaciones.
  • Adecuar los espacios domésticos previene riesgos sanitarios graves en los animales y se consolida como una pauta básica de cuidado responsable ante las olas de calor recurrentes.
Resumen generado con IA

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas: perros y gatos también pueden sufrir las consecuencias del calor intenso, incluso cuando permanecen dentro de una vivienda. Por eso, antes de salir de casa y dejar a las mascotas solas, es importante tomar algunas precauciones para evitar que el ambiente se recaliente y prevenir un posible golpe de calor.

La disponibilidad de agua fresca, la ventilación adecuada y el control de la temperatura interior son algunas de las medidas que ayudan a reducir los riesgos. Aunque no todos los animales reaccionan de la misma manera, preparar los espacios donde permanecerán durante varias horas es fundamental para cuidar su bienestar.

Qué dejar preparado para perros y gatos antes de salir de casa

Uno de los cuidados más importantes es garantizar que las mascotas tengan acceso permanente a agua limpia y fresca. Antes de salir, conviene revisar los bebederos y comprobar que estén llenos.

Una recomendación práctica es distribuir varios recipientes en distintos ambientes de la vivienda, especialmente en aquellos lugares donde los animales suelen descansar o pasar más tiempo. De esta manera, tendrán diferentes opciones para hidratarse durante el día.

También es importante controlar que los recipientes estén ubicados en lugares accesibles, lejos de la exposición directa al sol y con agua en buenas condiciones.

Otra medida sencilla consiste en bajar las persianas o cerrar parcialmente las cortinas para reducir el ingreso de radiación solar. Esto permite evitar que las habitaciones acumulen demasiado calor durante las horas de mayor temperatura.

Aire acondicionado y ventiladores: cómo refrescar la casa sin perjudicar a las mascotas

Cuando la vivienda cuenta con aire acondicionado, regular correctamente la temperatura es otro aspecto importante. La recomendación es mantenerlo entre los 24 y los 26 grados, para conseguir un ambiente agradable sin generar un enfriamiento excesivo.

Este punto también es relevante si el animal deberá salir al exterior después de permanecer varias horas en un espacio climatizado. Una diferencia térmica demasiado marcada puede resultar desfavorable.

En cuanto a los ventiladores, es preferible evitar que el flujo de aire apunte directamente hacia perros y gatos. La exposición constante puede resecar sus mucosas, por lo que conviene utilizarlos con precaución.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros y gatos

La prevención comienza antes de que los animales queden solos. Revisar el agua, mantener los ambientes protegidos del sol y controlar la temperatura interior son acciones sencillas que pueden ayudar a reducir la exposición al calor.

Además, es importante que las mascotas permanezcan en espacios frescos y tengan libertad para desplazarse hacia los sectores menos calurosos de la vivienda.

Durante las jornadas de temperaturas extremas, estos cuidados cobran especial importancia. Un ambiente preparado y el acceso permanente a agua fresca son medidas fundamentales para proteger a perros y gatos mientras sus dueños están fuera de casa.

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La disponibilidad de agua fresca, la ventilación adecuada y el control de la temperatura interior son algunas de las medidas que ayudan a reducir los riesgos. Aunque no todos los animales reaccionan de la misma manera, preparar los espacios donde permanecerán durante varias horas es fundamental para cuidar su bienestar.

Qué dejar preparado para perros y gatos antes de salir de casa

Uno de los cuidados más importantes es garantizar que las mascotas tengan acceso permanente a agua limpia y fresca. Antes de salir, conviene revisar los bebederos y comprobar que estén llenos.

Una recomendación práctica es distribuir varios recipientes en distintos ambientes de la vivienda, especialmente en aquellos lugares donde los animales suelen descansar o pasar más tiempo. De esta manera, tendrán diferentes opciones para hidratarse durante el día.

También es importante controlar que los recipientes estén ubicados en lugares accesibles, lejos de la exposición directa al sol y con agua en buenas condiciones.

Otra medida sencilla consiste en bajar las persianas o cerrar parcialmente las cortinas para reducir el ingreso de radiación solar. Esto permite evitar que las habitaciones acumulen demasiado calor durante las horas de mayor temperatura.

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Cuando la vivienda cuenta con aire acondicionado, regular correctamente la temperatura es otro aspecto importante. La recomendación es mantenerlo entre los 24 y los 26 grados, para conseguir un ambiente agradable sin generar un enfriamiento excesivo.

Este punto también es relevante si el animal deberá salir al exterior después de permanecer varias horas en un espacio climatizado. Una diferencia térmica demasiado marcada puede resultar desfavorable.

En cuanto a los ventiladores, es preferible evitar que el flujo de aire apunte directamente hacia perros y gatos. La exposición constante puede resecar sus mucosas, por lo que conviene utilizarlos con precaución.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros y gatos

La prevención comienza antes de que los animales queden solos. Revisar el agua, mantener los ambientes protegidos del sol y controlar la temperatura interior son acciones sencillas que pueden ayudar a reducir la exposición al calor.

Además, es importante que las mascotas permanezcan en espacios frescos y tengan libertad para desplazarse hacia los sectores menos calurosos de la vivienda.

Durante las jornadas de temperaturas extremas, estos cuidados cobran especial importancia. Un ambiente preparado y el acceso permanente a agua fresca son medidas fundamentales para proteger a perros y gatos mientras sus dueños están fuera de casa.

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