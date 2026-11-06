León XIV celebró su primera misa en Uruguay y dejó un mensaje a la Iglesia

En ese sentido, describió las tareas cotidianas que realizan quienes dedican su vida al servicio de la Iglesia. Habló de quienes acompañaron a personas enfermas, prepararon alimentos, escucharon situaciones difíciles y asistieron a quienes ya no podían caminar. “Sus ojos han visto crecer a generaciones enteras y han descubierto lágrimas que pasaban inadvertidas. Sus oídos han acogido confidencias difíciles de pronunciar”, expresó. También se refirió a quienes encuentran en el confesionario un espacio de escucha y reconciliación. “¡Cuántas personas han llegado al confesionario con temor y han salido gozosas por el perdón recibido!”.