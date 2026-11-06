El deseo de García Cuerva: que el mensaje del Papa tienda puentes por encima de la grieta

- Claro que puede imprimir una orientación propia. Sn lugar a dudas está el tema de la paz, en lo que viene insistiendo desde el primer momento. Una paz desarmada y desarmante una paz que también tiene que traducirse en un buen trato y cordialidad en los vínculos y en el modo de comunicarnos los unos con los otros. Además es importante la insistencia del Papa respecto a la dignidad de toda persona humana, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es indudablemente el mensaje que el Snto Padre tiene para la iglesia. Ya lo dijo: “queremos ser una Iglesia que no se mira solo a sí misma, sino que es misionera y mira a los demás. La razón de la Iglesia no es para los cardenales ni para los obispos ni para el clero; la razón de la Iglesia es anunciar el evangelio”. Todo esto lo enfatizó al comienzo de la primera sesión del consistorio extraordinario en El Vaticano.