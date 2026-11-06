LA GACETA ya está en Buenos Aires para cubrir la histórica visita del papa León XIV
Resumen para apurados
- El equipo de LA GACETA llegó este viernes a Buenos Aires para cubrir la histórica visita del papa León XIV, en medio de una gran expectativa ciudadana.
- La ciudad implementó operativos viales y mejoras urbanas ante el evento, mientras los enviados especiales recogieron testimonios de vecinos y turistas.
- El medio transmitirá las actividades del Pontífice en la Capital, donde se prevén convocatorias multitudinarias y un fuerte impacto social y religioso.
Buenos Aires comienza a cambiar su ritmo ante la llegada del papa León XIV. Las calles se acondicionan, se organizan los operativos y crece la expectativa por una visita que promete convocar a miles de personas. En ese escenario, LA GACETA ya está en la Capital Federal para realizar una cobertura especial de uno de los acontecimientos más importantes del año.
Guillermo Monti, Matías Auad y Diego Aráoz llegaron este viernes por la mañana y, pocas horas después de aterrizar, realizaron su primera salida en vivo desde Puerto Madero, a metros del Puente de la Mujer. Allí compartieron las primeras impresiones de una ciudad que se prepara para recibir al Pontífice el domingo.
La jornada comenzó con uno de los trámites indispensables para la cobertura: conseguir las acreditaciones oficiales. El equipo tucumano debió esperar aproximadamente una hora y media para obtener sus credenciales, en medio de una organización que generó algunas complicaciones entre los periodistas de distintos medios.
Con las credenciales en mano, comenzó la planificación de los recorridos y las actividades que seguirán durante los próximos días.
Una Buenos Aires que cambia para recibir al Papa
Los enviados especiales también describieron una ciudad con un movimiento diferente al habitual. Aunque el día anterior se habían registrado importantes congestiones de tránsito, este viernes las calles del centro estaban llamativamente tranquilas.
El conductor que los trasladó desde Aeroparque les comentó que muchas personas habrían optado por utilizar el transporte público, mientras que algunas empresas permitieron trabajar desde los hogares ante los cortes de calles previstos.
Qué esperan los argentinos de León XIV
El móvil continuó con un recorrido por el Puente de la Mujer, donde Matías Auad conversó con turistas y residentes para conocer cómo viven los preparativos.
Una de las primeras entrevistadas contó que en su barrio habían arreglado calles, veredas y espacios públicos. “La gente tiene mucho entusiasmo por verlo y genera buen ambiente entre la gente”, aseguró.
Valentina, otra joven, explicó que cerca de su casa también habían realizado tareas de limpieza, poda y mantenimiento. Consultada sobre qué esperaba escuchar del Papa, respondió que le gustaría que hablara sobre lo que ocurre actualmente en el mundo.
El recorrido también permitió encontrarse con familias que estaban de paseo y que, aunque no habían viajado especialmente por la visita papal, reconocían los cambios en la ciudad. Entre ellas, una familia llegada desde Viedma y una niña cordobesa que disfrutaba de sus días en Buenos Aires.
Uno de los testimonios más extensos fue el de María Laura, una mujer entrerriana que vive desde hace tres décadas en la Capital Federal y que planea asistir el lunes a la misa en el Monumento de los Españoles: “Todo el mundo se prepara como te prepararías vos cuando vas a recibir una visita importante”, señaló.
Cuando Auad le preguntó qué esperaba del mensaje de León XIV, puso el acento en las desigualdades sociales. “Que se reparta mucho más todo, hay mucha diferencia entre el que tiene mucho y el que no tiene mucho”, expresó. También mencionó la paz mundial como uno de los temas que le gustaría escuchar.
La mujer recordó, además, sus encuentros con Jorge Bergoglio durante las peregrinaciones a Luján, antes de que se convirtiera en el papa Francisco. Destacó especialmente sus mensajes de aliento a los jóvenes.
“La gente está necesitando creer en algo”, reflexionó sobre el significado de esta nueva visita.
Con estos primeros testimonios, LA GACETA puso en marcha su cobertura desde Buenos Aires, que continuará durante los próximos días con crónicas, entrevistas, fotografías y transmisiones en vivo para acercar a los tucumanos cada detalle de la visita de León XIV.