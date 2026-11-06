LA GACETA accedió al montaje del escenario donde León XIV celebrará su primera misa en Buenos Aires

La celebración está prevista para el lunes y se realizará en un gigantesco pabellón levantado frente al Monumento a los Españoles.

VISITA DE LEÓN XIV. Avanza el armado de la estructura que albergará la misa.
VISITA DE LEÓN XIV. Avanza el armado de la estructura que albergará la misa. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Por Guillermo Monti y Matías Auad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Buenos Aires prepara contrarreloj un megaescenario ante el Monumento a los Españoles, donde León XIV dará su primera misa el lunes ante millones de fieles.
  • Operarios montan un pabellón con techo ondulado para el altar, junto a un complejo para autoridades y un despliegue técnico especial para transmitir la ceremonia.
  • Con una asistencia estimada de hasta tres millones de personas, el histórico acontecimiento movilizará masivamente a la capital argentina y demandará un gran operativo.
Resumen generado con IA

El montaje para la primera misa del papa León XIV en Buenos Aires avanza a contrarreloj. LA GACETA accedió en exclusiva al lugar donde se prepara la gigantesca estructura que albergará la celebración religiosa, prevista para el próximo lunes, en una zona ubicada al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.

Frente al Monumento a los Españoles se levantó un enorme pabellón, sostenido por columnas y cubierto por un techo con ondulaciones. En el interior de esa estructura se instalarán el altar y el espacio desde el cual el Pontífice encabezará la misa.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.

LA GACETA ya está en Buenos Aires para cubrir la histórica visita del papa León XIV

LA GACETA ya está en Buenos Aires para cubrir la histórica visita del papa León XIV
LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.

Los trabajos son incesantes y los operarios continúan con las tareas para dejar todo listo antes de la llegada del Papa. La magnitud del montaje responde a la convocatoria prevista: se espera que entre dos y tres millones de personas participen de la celebración.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.

Un complejo para recibir a las autoridades y transmitir la celebración

A pocos metros del espacio principal también se construyó un gigantesco complejo destinado a albergar a los dignatarios que asistirán al acontecimiento.

En paralelo, se prepara un dispositivo especial para la transmisión de la misa, que permitirá seguir la celebración más allá del predio. Los trabajos continúan en distintos sectores del lugar con el objetivo de que toda la infraestructura esté preparada para el lunes.

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