LA GACETA accedió al montaje del escenario donde León XIV celebrará su primera misa en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Buenos Aires prepara contrarreloj un megaescenario ante el Monumento a los Españoles, donde León XIV dará su primera misa el lunes ante millones de fieles.
- Operarios montan un pabellón con techo ondulado para el altar, junto a un complejo para autoridades y un despliegue técnico especial para transmitir la ceremonia.
- Con una asistencia estimada de hasta tres millones de personas, el histórico acontecimiento movilizará masivamente a la capital argentina y demandará un gran operativo.
El montaje para la primera misa del papa León XIV en Buenos Aires avanza a contrarreloj. LA GACETA accedió en exclusiva al lugar donde se prepara la gigantesca estructura que albergará la celebración religiosa, prevista para el próximo lunes, en una zona ubicada al norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente al Monumento a los Españoles se levantó un enorme pabellón, sostenido por columnas y cubierto por un techo con ondulaciones. En el interior de esa estructura se instalarán el altar y el espacio desde el cual el Pontífice encabezará la misa.
Los trabajos son incesantes y los operarios continúan con las tareas para dejar todo listo antes de la llegada del Papa. La magnitud del montaje responde a la convocatoria prevista: se espera que entre dos y tres millones de personas participen de la celebración.
Un complejo para recibir a las autoridades y transmitir la celebración
A pocos metros del espacio principal también se construyó un gigantesco complejo destinado a albergar a los dignatarios que asistirán al acontecimiento.
En paralelo, se prepara un dispositivo especial para la transmisión de la misa, que permitirá seguir la celebración más allá del predio. Los trabajos continúan en distintos sectores del lugar con el objetivo de que toda la infraestructura esté preparada para el lunes.