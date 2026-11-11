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Cómo terminar la secundaria gratis en Tucumán: abrieron inscripciones para jóvenes y adultos

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que quieran comenzar sus estudios o completar materias pendientes. Ya se puede realizar la preinscripción para el ciclo lectivo 2027.

TERMINAR LA SECUNDARIA. - La iniciativa busca facilitar el regreso a las aulas de quienes interrumpieron su formación o nunca comenzaron el nivel secundario.
TERMINAR LA SECUNDARIA. - La iniciativa busca facilitar el regreso a las aulas de quienes interrumpieron su formación o nunca comenzaron el nivel secundario.
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el Colegio Salesiano abrió preinscripciones para que mayores de 18 años terminen la secundaria gratis en 2027 y obtengan su título.
  • El trámite es digital con DNI y certificado de estudios; el cursado no tiene cuotas mensuales y solo exige pagar la matrícula anual en la sede capitalina.
  • La propuesta busca reinsertar a quienes abandonaron la escuela, mejorando sus opciones laborales y de desarrollo personal a través del título secundario.
Resumen generado con IA

Volver a estudiar puede ser el primer paso para abrir nuevas oportunidades laborales y personales. En San Miguel de Tucumán, el Colegio Salesiano General Belgrano habilitó la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de su propuesta de educación secundaria para jóvenes y adultos mayores de 18 años.

La iniciativa está destinada tanto a quienes nunca comenzaron la secundaria como a quienes debieron interrumpirla y todavía adeudan materias. El cursado es gratuito y no tiene cuotas mensuales: los estudiantes deben abonar únicamente la matrícula anual.

La institución está ubicada en Chacabuco 369, en la Capital, y busca ofrecer una alternativa para quienes quieren completar su formación y obtener el título secundario.

Cómo inscribirse y qué requisitos presentar

La preinscripción para el ciclo lectivo 2027 ya está habilitada de manera digital a través de los canales oficiales del colegio. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar:

- Fotocopia actualizada del DNI.

- Certificado de buena conducta.

- Fotocopia autenticada del Libro Matriz o certificado de estudios primarios, según corresponda.

- Pase de la escuela de origen, en caso de haber cursado anteriormente en otra institución.

Quienes necesiten consultar sobre los requisitos o la modalidad de cursado pueden acercarse a la sede de lunes a viernes, de 15.30 a 20, o comunicarse por teléfono al (0381) 4214582 o 4304056.

También está disponible el WhatsApp 381 207-3919 y el sitio web oficial: salesianobelgrano.edu.ar.

Para quienes dejaron la secundaria pendiente o todavía no tuvieron la oportunidad de comenzarla, esta propuesta abre una nueva posibilidad de completar esa etapa y sumar una herramienta importante para el futuro.

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