¿Qué viene después de la secundaria? 150 jóvenes tucumanos participarán de Potenciá tu Futuro

Ese trabajo también incluye el desarrollo de habilidades socioemocionales como la comunicación, la autoestima, el trabajo en equipo y la organización del estudio. A medida que se acercan al egreso, el acompañamiento pone el foco en el proyecto de vida y en las alternativas educativas y laborales. “Hay una persona que los va acompañando durante toda esa trayectoria académica”, explica el coordinador.