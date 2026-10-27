SociedadEducación

¿Qué viene después de la secundaria? 150 jóvenes tucumanos participarán de Potenciá tu Futuro

La Fundación Cimientos realizará el sábado 31 de octubre una jornada en la Quinta Agronómica de la UNT. Habrá simulacros de entrevistas laborales, talleres para armar el CV y encuentros con profesionales de distintas áreas.

PENSAR EL FUTURO. Los estudiantes participarán de una jornada con talleres, simulacros de entrevistas laborales y orientación para la etapa posterior a la secundaria. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025
PENSAR EL FUTURO. Los estudiantes participarán de una jornada con talleres, simulacros de entrevistas laborales y orientación para la etapa posterior a la secundaria. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025
Por Victoria Reinoso Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Fundación Cimientos reunirá a 150 estudiantes el 31 de octubre en la UNT de Tucumán para capacitarlos en inserción laboral y vocacional tras egresar.
  • El evento incluirá simulacros de entrevistas y armado de CV. La ONG acompaña hace 29 años a alumnos vulnerables con apoyo económico y tutorías continuas.
  • La iniciativa busca dotar a los futuros graduados de herramientas clave para facilitar su transición al empleo formal o a los estudios superiores.
Resumen generado con IA

Armar un currículum sin experiencia, enfrentar una entrevista laboral por primera vez o elegir una carrera son algunos de los desafíos que aparecen al terminar la secundaria. El sábado 31 de octubre, jóvenes tucumanos participarán de Potenciá tu futuro, una jornada de Fundación Cimientos para empezar a prepararse para esa etapa.

Está destinada a 150 estudiantes de los últimos años de la secundaria. El encuentro se realizará de 10 a 16 en la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y reunirá a jóvenes de la capital y del interior de la provincia, además de un grupo de Santiago del Estero.

“¿Cómo ayudamos o despertamos el interés en los estudiantes para pensar qué van a hacer el famoso día después de que terminen la escuela secundaria?”, plantea Mauricio Terrón Míguez, coordinador de Asuntos Públicos y Prensa de Cimientos. La jornada busca acercar algunas respuestas a través de experiencias concretas y herramientas para la próxima etapa.

NUEVOS DESAFÍOS. La propuesta incluye encuentros con profesionales que compartirán sus experiencias educativas y laborales. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025 NUEVOS DESAFÍOS. La propuesta incluye encuentros con profesionales que compartirán sus experiencias educativas y laborales. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025

Qué investigan los 43 jóvenes de la UNT que participaron de un encuentro científico en Brasil

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Del CV a las entrevistas laborales

Durante seis horas, los estudiantes participarán de paneles con profesionales de distintas áreas, charlas y actividades prácticas. Los invitados compartirán sus recorridos educativos y laborales, las dificultades que encontraron y los desafíos que debieron afrontar para insertarse en el mundo del trabajo.

Uno de los ejes será la simulación de entrevistas laborales. También habrá talleres para aprender a preparar un currículum y utilizar LinkedIn. “Es lo más parecido a lo que podrían pasar desde el día de mañana, en entrevistas de trabajo”, explica Terrón Míguez sobre los ejercicios.

La actividad no estará abierta al público general: está destinada a jóvenes de los últimos años de la secundaria que participan de los programas de Cimientos.

HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO. Los talleres de CV, LinkedIn y entrevistas laborales formarán parte de la jornada organizada por Fundación Cimientos. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025 HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO. Los talleres de CV, LinkedIn y entrevistas laborales formarán parte de la jornada organizada por Fundación Cimientos. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025

Qué escuela secundaria quieren las familias y los jóvenes tucumanos

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Un acompañamiento que empieza en la escuela

La Fundación Cimientos nació hace 29 años con el objetivo de acompañar a estudiantes de contextos vulnerables para que puedan terminar la secundaria y proyectar sus próximos pasos. Su programa Futuros Egresados combina apoyo económico con el seguimiento de referentes que acompañan a cada estudiante durante su trayectoria escolar.

Ese trabajo también incluye el desarrollo de habilidades socioemocionales como la comunicación, la autoestima, el trabajo en equipo y la organización del estudio. A medida que se acercan al egreso, el acompañamiento pone el foco en el proyecto de vida y en las alternativas educativas y laborales. “Hay una persona que los va acompañando durante toda esa trayectoria académica”, explica el coordinador.

MÁS ALLÁ DE LA SECUNDARIA. La iniciativa busca acompañar a los estudiantes en la transición hacia los estudios superiores y el empleo. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025 MÁS ALLÁ DE LA SECUNDARIA. La iniciativa busca acompañar a los estudiantes en la transición hacia los estudios superiores y el empleo. / FUNDACIÓN CIMIENTOS - TRANSICIÓN 2025

Cimientos trabaja en distintas provincias y, según detalló Terrón Míguez, acompaña a alrededor de 540 jóvenes en Tucumán a través de sus programas. La jornada Potenciá tu futuro forma parte de ese recorrido: acercar a los estudiantes al mundo que encontrarán después del colegio y ayudarlos a tomar decisiones con más información.

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