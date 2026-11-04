Distinciones a LA GACETA en los premios Adepa al periodismo

Pobreza infantil

El segundo tema enfrenta el drama de la pobreza infantil. “Es un problema que angustia a la sociedad argentina desde hace más de 30 años y tiene su retrato más duro en las infancias de los barrios populares. Hoy, según datos del Indec, el 52,7% los niños y niñas en Argentina son pobres -lo que equivale a 6,4 millones de niños-. Esto se ve agravado por algunos factores de desigualdad: en los barrios populares, por ejemplo, la pobreza afecta al 72,3% de chicos y chicas, según un informe de Unicef publicado el pasado mes de julio”, describe la nota.