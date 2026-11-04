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Distinciones a LA GACETA en los premios Adepa al periodismo

Dos producciones del ciclo “Panorama Tucumano” se encuentran entre las ganadoras de galardones al periodismo. Una es “Arranca la temporada de fuegos y, según diversos estudios, la atmósfera de Tucumán es la más contaminada de la región”, del 02/07/2025, realizada por Álvaro Medina, Carolina Servetto, Agustina Garrocho y Matías Vieito, y la otra es “Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño”, del 20/08/25, realizada por Álvaro Medina.

LOS INCENDIOS. El aire se contamina con las quemas y se afecta de diversos modos a la población tucumana.
LOS INCENDIOS. El aire se contamina con las quemas y se afecta de diversos modos a la población tucumana.
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Dos producciones del ciclo “Panorama Tucumano” de LA GACETA resultaron distinguidas en la entrega de premios al periodismo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Se trata de “Arranca la temporada de fuegos y, según diversos estudios, la atmósfera de Tucumán es la más contaminada de la región” (segundo premio, Categoría Ecología y Medio Ambiente), publicada el 2 de julio de 2025 por Álvaro Medina, Carolina Servetto, Agustina Garrocho y Matías Vieito, y la otra es “Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño”(mención especial, Categoría Niñez y Adolescencia), publicada el 20 de agosto de 2025 por Álvaro Medina.

ÁLVARO MEDINA. ÁLVARO MEDINA.
CAROLINA SERVETTO CAROLINA SERVETTO
AGUSTINA GARROCHO. AGUSTINA GARROCHO.
MATÍAS VIEITO. MATÍAS VIEITO.

El primer trabajo abarcó todas las aristas de las quemas tucumanas: “cada invierno, los cañaverales arden y las partículas tóxicas se esparcen por el aire que respiran miles de personas. Tucumán encabeza el ranking de contaminación antropogénica en Argentina, y el impacto en la salud es silencioso pero letal. Brigadistas, científicos y comunidades enfrentan una crisis ambiental que se repite año tras año, mientras el control y la respuesta estatal avanzan a paso lento”, dice el informe.

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Pobreza infantil

El segundo tema enfrenta el drama de la pobreza infantil. “Es un problema que angustia a la sociedad argentina desde hace más de 30 años y tiene su retrato más duro en las infancias de los barrios populares. Hoy, según datos del Indec, el 52,7% los niños y niñas en Argentina son pobres -lo que equivale a 6,4 millones de niños-. Esto se ve agravado por algunos factores de desigualdad: en los barrios populares, por ejemplo, la pobreza afecta al 72,3% de chicos y chicas, según un informe de Unicef publicado el pasado mes de julio”, describe la nota.

FÚTBOL. En una cancha de tierra y piedras, los chicos dan rienda suelta a la pasión de patear una pelota mientras sueñan con el Club Social y Deportivo Los Vázquez. FÚTBOL. En una cancha de tierra y piedras, los chicos dan rienda suelta a la pasión de patear una pelota mientras sueñan con el Club Social y Deportivo Los Vázquez.

En la 37ª edición del certamen anual “Premios Adepa al Periodismo” hubo 23 categorías y se recibieron 1.272 trabajos publicados entre el 1º de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 en distintos medios de todo el país.

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La ceremonia de entrega de premios se realizará el martes 15 de diciembre de 2026.

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