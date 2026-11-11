Brasil 2027: los destinos más elegidos por los argentinos para veranear y ahorrar plata

Entre las recomendaciones centrales para maximizar el ahorro, los especialistas destacan evitar las fechas de mayor ocupación como la primera quincena de enero o los días de Carnaval, elegir departamentos equipados con cocina para reducir las salidas a comer y evaluar distancias de tres a seis cuadras de la playa, donde las tarifas por noche bajan de forma considerable. De la misma manera, se aconseja corroborar antes de reservar si los precios incluyen estacionamiento, cargos de limpieza y depósitos de garantía