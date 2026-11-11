Brasil 2027: los destinos más elegidos por los argentinos para veranear y ahorrar plata

Resumen para apurados
- Los turistas argentinos eligen masivamente Brasil para el verano 2027, con búsquedas que subieron hasta 112% impulsadas por la devaluación del real para abaratar costos.
- Destinos como Camboriú y Búzios lideran el interés mediante viajes en auto y alquileres temporarios, con presupuestos gasoleros familiares desde los 4,2 millones de pesos.
- La conveniencia cambiaria anticipa rutas colmadas hacia el sur de Brasil y consolida balnearios alternativos de Santa Catarina ante la búsqueda de esquivar sobreprecios.
La planificación de las vacaciones de verano de 2027 muestra un marcado vuelco de los turistas argentinos hacia las playas de Brasil. Con el incentivo de una depreciación del real frente al dólar que abrata hospedajes, pasajes y consumos diarios, las búsquedas web y las consultas en agencias de viajes se dispararon en las últimas semanas.
En ese marco, Camboriú encabeza la tendencia con un salto del 112% en el interés del público, seguida por Búzios con un crecimiento del 75%.
Para las familias que buscan cuidar el presupuesto y amortizar los gastos del viaje, el desembolso total de la estadía se convirtió en el factor determinante al momento de elegir playa. Un relevamiento de mercado de Booking y agencias de viaje, indica que un plan vacacional de perfil "gasolero" para cuatro personas exige un presupuesto global estimado en torno a los 4,2 millones de pesos, sumando transporte, alojamiento y gastos diarios.
Cuánto cuesta alquilar en las playas más elegidas del sur
Dentro del abanico de opciones del sur brasileño, el estado de Santa Catarina concentra gran parte de la atención por la posibilidad de viajar en vehículo particular y contratar departamentos amoblados.
En balnearios tradicionales como Bombinhas (específicamente en la zona de Bombas), los anuncios particulares para enero de 2027 cotizan en R$ 450 por noche para propiedades de cuatro plazas, cifra que desciende a R$ 350 diarios si se opta por veranear en febrero.
Al contemplar una estadía semanal de siete noches más la tasa fija de limpieza de R$ 250, el gasto en alojamiento durante enero se ubica en R$ 3.400 (unos 1.033.600 pesos argentinos).Para unidades de mayor tamaño, preparadas para hasta seis personas y ubicadas a unas seis cuadras del mar, los valores oscilan en R 500 la noche en enero y R$ 450 en febrero (más R$ 300 de limpieza), totalizando R$ 3.800 por la semana ($1.155.200 pesos).
Por su parte, en el segmento de paquetes aéreos cerrados (que incluyen vuelo y seis noches de hotel cuatro estrellas por persona), Búzios se posiciona como una de las alternativas más accesibles arrancando desde $1.621.500 pesos por viajero, mientras que opciones como Porto de Galinhas cotizan desde $1,7 millones y Camboriú se sitúa entre $1,9 millones y $2,1 millones.
Las alternativas de Santa Catarina para evitar sobreprecios
Para quienes buscan escapar de la masividad y recortar aún más los costos fijos, el litoral de Santa Catarina ofrece balnearios alternativos que combinan buenas playas con ofertas de hospedaje más convenientes. Destinos como Garopaba (con la Praia Central, Ferrugem y Silveira), Imbituba (famosa por la Praia do Rosa) y Laguna (con el atractivo de Mar Grosso) se consolidan como opciones estratégicas para veranear sin los sobreprecios de los grandes centros turísticos.
Entre las recomendaciones centrales para maximizar el ahorro, los especialistas destacan evitar las fechas de mayor ocupación como la primera quincena de enero o los días de Carnaval, elegir departamentos equipados con cocina para reducir las salidas a comer y evaluar distancias de tres a seis cuadras de la playa, donde las tarifas por noche bajan de forma considerable. De la misma manera, se aconseja corroborar antes de reservar si los precios incluyen estacionamiento, cargos de limpieza y depósitos de garantía