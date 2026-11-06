CRISIS

Juicio político a Santiago Peña: el Senado paraguayo admitió las pruebas por unanimidad y se acerca la definición

La Cámara Alta aprobó por 41 votos la totalidad de las pruebas presentadas por los acusadores durante la sesión oficial. La defensa cuestionó la legalidad del procedimiento e insistió en que Peña ya presentó su renuncia.

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay tras la crisis de Ueno Bank.
Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay tras la crisis de Ueno Bank.
Por Redacción Mundo Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El Senado de Paraguay admitió hoy por unanimidad las pruebas en el juicio político contra el presidente Santiago Peña por presuntas irregularidades y la crisis de Ueno Bank.
  • Con 41 votos a favor, la Cámara Alta desestimó las quejas de la defensa sobre un proceso exprés y el reclamo de aceptar la renuncia ya presentada por el mandatario.
  • Tras los alegatos finales, el Senado votará la sentencia de destitución en medio de una creciente tensión social y masivas protestas frente al Congreso.
Resumen generado con IA

El juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ingresó en su etapa decisiva. El Senado aprobó por unanimidad la admisión de todas las pruebas presentadas por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados y, posteriormente, dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos para coordinar los próximos pasos antes de los alegatos finales y la votación de la sentencia.

La resolución se aprobó mediante el sistema de votación electrónica, con 41 votos a favor y ninguno en contra. De esta manera, quedaron incorporados formalmente al proceso los documentos, informes y antecedentes incluidos en el libelo acusatorio, pese a las objeciones formuladas por los abogados defensores.

La crisis que sacude Paraguay y pone en jaque a Peña: “El problema de fondo es cómo devolverle el dinero a la gente”

La crisis que sacude Paraguay y pone en jaque a Peña: “El problema de fondo es cómo devolverle el dinero a la gente”

El presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, dispuso la pausa parlamentaria a las 14.36, luego de la votación. El receso permitirá a los legisladores revisar la documentación y coordinar posiciones antes de continuar con la instancia de juzgamiento, consignó el diario "ABC Color".

La defensa cuestionó el proceso

Durante su exposición ante el Senado, los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro cuestionaron las condiciones en las que se desarrolla el juicio político y sostuvieron que no tuvieron tiempo suficiente para preparar el descargo, después de que se rechazara el pedido de una prórroga de 72 horas.

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un "proceso exprés"

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un proceso exprés

Ferreiro planteó que el proceso perdió su objeto porque Peña ya presentó su renuncia y sostuvo que el Senado debería aceptarla para resolver el conflicto institucional. También advirtió que el mandatario recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se vulneran las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.

Por su parte, Preda rechazó las acusaciones vinculadas con el patrimonio presidencial, la supuesta injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la absorción de Visión Banco por Ueno Bank. Sobre este último punto, sostuvo que la operación fue una atribución del Banco Central del Paraguay y que sus trámites comenzaron en 2021, antes de la actual administración.

El abogado también cuestionó las pruebas presentadas por los acusadores, a las que calificó irónicamente como “pruebas de tijerita”, al considerar que se sustentan principalmente en recortes periodísticos y declaraciones públicas.

En relación con la crisis de Ueno Bank, Preda sostuvo que las dificultades de las entidades financieras no constituyen por sí mismas una responsabilidad del presidente. “Los bancos caen en todos lados”, afirmó ante los legisladores.

Protestas frente al Congreso 

Mientras se desarrollaban los alegatos en el recinto, se multiplicaron las manifestaciones en distintos puntos de Paraguay.

En la Plaza de Armas, frente al Congreso, cientos de personas, con una importante presencia de jóvenes y estudiantes universitarios, se congregaron para seguir el desarrollo del juicio y reclamar la destitución de Peña.

También se registraron protestas de trabajadores y gremios frente al Ministerio de Trabajo, con bloqueos de calles y quema de neumáticos, además de manifestaciones en las inmediaciones del Banco Central del Paraguay.

En medio de la tensión política, el senador colorado Gustavo Leite había destacado el derecho de los abogados a ejercer la defensa. Por su parte, el senador Ovelar manifestó públicamente su posición favorable a considerar y aceptar la renuncia presentada por el mandatario para resolver el conflicto institucional.

La jornada continuará con los alegatos finales de las partes, antes de que el Senado avance hacia la deliberación y la votación de la sentencia.

Temas ParaguaySantiago Peña
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: Ejerceré mi derecho a la defensa

Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

Escándalo en Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

Escándalo en Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

Mi suerte personal no está por encima del Paraguay: Peña ejercerá su defensa en el juicio político

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña ejercerá su defensa en el juicio político

Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior tras el colapso del Ueno Bank

Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior tras el colapso del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay tras la crisis de Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay tras la crisis de Ueno Bank

Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
4

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
5

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Más Noticias
Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Comentarios