Juicio político a Santiago Peña: el Senado paraguayo admitió las pruebas por unanimidad y se acerca la definición

El juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ingresó en su etapa decisiva. El Senado aprobó por unanimidad la admisión de todas las pruebas presentadas por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados y, posteriormente, dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos para coordinar los próximos pasos antes de los alegatos finales y la votación de la sentencia.