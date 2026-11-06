Juicio político a Santiago Peña: el Senado paraguayo admitió las pruebas por unanimidad y se acerca la definición
La Cámara Alta aprobó por 41 votos la totalidad de las pruebas presentadas por los acusadores durante la sesión oficial. La defensa cuestionó la legalidad del procedimiento e insistió en que Peña ya presentó su renuncia.
Resumen para apurados
- El Senado de Paraguay admitió hoy por unanimidad las pruebas en el juicio político contra el presidente Santiago Peña por presuntas irregularidades y la crisis de Ueno Bank.
- Con 41 votos a favor, la Cámara Alta desestimó las quejas de la defensa sobre un proceso exprés y el reclamo de aceptar la renuncia ya presentada por el mandatario.
- Tras los alegatos finales, el Senado votará la sentencia de destitución en medio de una creciente tensión social y masivas protestas frente al Congreso.
El juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ingresó en su etapa decisiva. El Senado aprobó por unanimidad la admisión de todas las pruebas presentadas por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados y, posteriormente, dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos para coordinar los próximos pasos antes de los alegatos finales y la votación de la sentencia.
La resolución se aprobó mediante el sistema de votación electrónica, con 41 votos a favor y ninguno en contra. De esta manera, quedaron incorporados formalmente al proceso los documentos, informes y antecedentes incluidos en el libelo acusatorio, pese a las objeciones formuladas por los abogados defensores.
El presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, dispuso la pausa parlamentaria a las 14.36, luego de la votación. El receso permitirá a los legisladores revisar la documentación y coordinar posiciones antes de continuar con la instancia de juzgamiento, consignó el diario "ABC Color".
La defensa cuestionó el proceso
Durante su exposición ante el Senado, los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro cuestionaron las condiciones en las que se desarrolla el juicio político y sostuvieron que no tuvieron tiempo suficiente para preparar el descargo, después de que se rechazara el pedido de una prórroga de 72 horas.
Ferreiro planteó que el proceso perdió su objeto porque Peña ya presentó su renuncia y sostuvo que el Senado debería aceptarla para resolver el conflicto institucional. También advirtió que el mandatario recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se vulneran las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
Por su parte, Preda rechazó las acusaciones vinculadas con el patrimonio presidencial, la supuesta injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la absorción de Visión Banco por Ueno Bank. Sobre este último punto, sostuvo que la operación fue una atribución del Banco Central del Paraguay y que sus trámites comenzaron en 2021, antes de la actual administración.
El abogado también cuestionó las pruebas presentadas por los acusadores, a las que calificó irónicamente como “pruebas de tijerita”, al considerar que se sustentan principalmente en recortes periodísticos y declaraciones públicas.
En relación con la crisis de Ueno Bank, Preda sostuvo que las dificultades de las entidades financieras no constituyen por sí mismas una responsabilidad del presidente. “Los bancos caen en todos lados”, afirmó ante los legisladores.
Protestas frente al Congreso
Mientras se desarrollaban los alegatos en el recinto, se multiplicaron las manifestaciones en distintos puntos de Paraguay.
En la Plaza de Armas, frente al Congreso, cientos de personas, con una importante presencia de jóvenes y estudiantes universitarios, se congregaron para seguir el desarrollo del juicio y reclamar la destitución de Peña.
También se registraron protestas de trabajadores y gremios frente al Ministerio de Trabajo, con bloqueos de calles y quema de neumáticos, además de manifestaciones en las inmediaciones del Banco Central del Paraguay.
En medio de la tensión política, el senador colorado Gustavo Leite había destacado el derecho de los abogados a ejercer la defensa. Por su parte, el senador Ovelar manifestó públicamente su posición favorable a considerar y aceptar la renuncia presentada por el mandatario para resolver el conflicto institucional.
La jornada continuará con los alegatos finales de las partes, antes de que el Senado avance hacia la deliberación y la votación de la sentencia.