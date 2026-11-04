Discapacidad: el Senado dio un paso clave y la nueva ley quedó cerca de ser aprobada

El proyecto de ley de fortalecimiento de la atención a la discapacidad obtuvo este miércoles dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado. Con este paso, la iniciativa quedó habilitada para ser tratada en el recinto de la Cámara alta, lo que podría ocurrir dentro de dos semanas.