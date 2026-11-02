Ley de Discapacidad: el proyecto llega al Senado y podría votarse en noviembre

La Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad comenzará a debatirse esta semana en el Senado de la Nación. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano fueron convocadas para este miércoles 4 de noviembre a las 16, con el objetivo de analizar el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.