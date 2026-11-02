Ley de Discapacidad: el proyecto llega al Senado y podría votarse en noviembre
El Senado convocó a un plenario de comisiones para este miércoles 4 de noviembre. Si consigue dictamen, la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados podría incorporarse al temario de la sesión prevista para el 26 de noviembre. El proyecto contempla cambios en las pensiones, la continuidad de Incluir Salud y la regularización de las deudas con prestadores.
Resumen para apurados
- El Senado comenzará a debatir este miércoles la Ley de Discapacidad en comisiones para buscar su dictamen y poder sancionarla en el recinto antes de fin de mes.
- El proyecto llega con media sanción de Diputados y plantea hacer compatible la pensión con el empleo formal, además de saldar deudas con prestadores de salud.
- De aprobarse el 26 de noviembre, garantizará la continuidad de Incluir Salud y fijará un nuevo marco de protección y auditorías para miles de beneficiarios.
La Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad comenzará a debatirse esta semana en el Senado de la Nación. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano fueron convocadas para este miércoles 4 de noviembre a las 16, con el objetivo de analizar el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, y Alicia Kirchner, titular de Población y Desarrollo Humano. Si se alcanza el quórum reglamentario, existe la posibilidad de que el plenario avance con la firma del dictamen.
La iniciativa consiguió 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones en Diputados, luego de un acuerdo entre la mayoría de los bloques. En paralelo, el temario del plenario incluye otros dos proyectos vinculados con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, presentados por los senadores Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares.
Cuándo podría tratarse la Ley de Discapacidad en el Senado
Si el proyecto consigue dictamen durante esta semana, el oficialismo tiene previsto incorporarlo al temario de la sesión ordinaria del jueves 26 de noviembre.
Esa fecha corresponde a la última sesión del Senado prevista para el actual período ordinario. Por ese motivo, el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad podría concretarse antes de finalizar noviembre, siempre que se cumplan los pasos parlamentarios.
En cambio, el debate del Presupuesto 2027 todavía no logró avanzar en la Cámara de Diputados y su llegada al Senado quedaría para el período extraordinario.
Qué cambios propone la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto incorpora modificaciones en el régimen de pensiones no contributivas, las prestaciones médicas y los mecanismos de control sobre los beneficios. Entre los principales puntos se encuentran:
Compatibilidad entre pensión y trabajo formal
Uno de los cambios establece que las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Discapacidad puedan acceder a un empleo registrado sin perder automáticamente el beneficio. La compatibilidad estará sujeta a que los ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También contempla la posibilidad de percibir la pensión junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Continuidad del programa Incluir Salud
La iniciativa garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, independientemente de la denominación que pueda adoptar en el futuro.
Además, contempla la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para sostener su funcionamiento.
Regularización de las deudas con prestadores
Otro de los puntos centrales establece un mecanismo para cancelar las deudas acumuladas con los prestadores del sistema de discapacidad.
El proyecto fija que el cronograma de regularización deberá informarse dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley. Además, establece que la cancelación de las obligaciones no podrá extenderse más allá de los 90 días desde su entrada en vigencia.
Protección ante la suspensión de pensiones
La iniciativa incorpora un procedimiento de notificación fehaciente para los casos de eventuales suspensiones de beneficios. Los titulares tendrán un plazo de 60 días para presentar su descargo y solicitar una revisión por parte de la autoridad competente.
También establece la obligación de realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a las pensiones.
Qué establece sobre las pensiones para mayores de 70 años
Entre las disposiciones incorporadas al proyecto figura la obligación de otorgar una pensión inembargable a las personas mayores de 70 años que no estén comprendidas en un régimen previsional y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El beneficio tendrá un valor equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
La iniciativa también encomienda al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Discapacidad y del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas destinadas al sector.
Auditorías, capacitación y transparencia en el sistema de discapacidad
El proyecto contempla la realización de capacitaciones para los agentes que intervienen en la atención de personas con discapacidad. El objetivo es promover un trato respetuoso, accesible y libre de discriminación, con reconocimiento de la autonomía de los beneficiarios.
Asimismo, establece mecanismos de auditoría para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para conservar las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
Por último, obliga al Ministerio de Salud a publicar información estadística sobre las partidas presupuestarias asignadas, la ejecución de los programas, los aranceles del sistema de prestaciones básicas y la cantidad de beneficiarios de las pensiones.
Con el inicio del debate en el Senado, el proyecto entra en una nueva etapa parlamentaria. Si obtiene dictamen y reúne los acuerdos necesarios, podría llegar al recinto el 26 de noviembre.