Elecciones 2027: cómo saber si estás en el padrón electoral desde la app Mi Argentina

La consulta también puede completarse ingresando al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral (www.padron.gob.ar) o llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. En el formulario en línea, el usuario debe ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos, seleccionar el género tal como figura en su documento (masculino, femenino o sin especificar), elegir la provincia o distrito donde vota de acuerdo con su domicilio actual y copiar el código verificador que aparece en pantalla.