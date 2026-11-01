Elecciones 2027: cómo saber si estás en el padrón electoral desde la app Mi Argentina
La Cámara Nacional Electoral habilitó una etapa extraordinaria de 30 días para revisar los datos provisorios a través de la aplicación oficial, el sitio web y la línea telefónica gratuita antes de los comicios de 2027.
Resumen para apurados
- La Cámara Nacional Electoral habilitó en Argentina un período de 30 días para revisar el padrón provisorio de cara a las elecciones 2027 y corregir inconsistencias de datos.
- La consulta se realiza mediante la app Mi Argentina, la web oficial o vía telefónica. Permite chequear el domicilio asignado y tramitar reclamos ante posibles omisiones o errores.
- Esta instancia busca garantizar la precisión del Registro Nacional de Electores para evitar inconvenientes en las urnas durante los comicios generales de octubre de 2027.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso en marcha una etapa extraordinaria de consulta del padrón electoral provisorio de cara a los comicios generales de 2027. A través de la aplicación oficial Mi Argentina, el sitio web de la Justicia Nacional Electoral y una línea telefónica gratuita, los ciudadanos pueden verificar si sus datos personales y de residencia están inscriptos correctamente.
El procedimiento resulta clave durante la ventana de 30 días iniciada el 1 de noviembre de 2026, ya que permite solicitar correcciones ante inconsistencias antes de que se confeccionen los listados definitivos para las elecciones en las que se renovará el Poder Ejecutivo Nacional, autoridades provinciales y bancas legislativas.
Para realizar la verificación desde un dispositivo celular mediante la plataforma Mi Argentina, el elector debe contar con su identidad validada en el sistema. Una vez dentro de la aplicación (o desde su versión web), basta con presionar en la opción "Dónde voto" para acceder a los datos registrados.
Si la persona figura inscripta en el padrón provisorio, el sistema le devolverá en pantalla el nombre y la dirección exacta del establecimiento escolar asignado, junto con el número de mesa y el número de orden correspondiente.
La consulta también puede completarse ingresando al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral (www.padron.gob.ar) o llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. En el formulario en línea, el usuario debe ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos, seleccionar el género tal como figura en su documento (masculino, femenino o sin especificar), elegir la provincia o distrito donde vota de acuerdo con su domicilio actual y copiar el código verificador que aparece en pantalla.
En la alternativa telefónica, el sistema interactivo solicitará el número de DNI y el género para confirmar la inscripción.
Padrón electoral 2027: qué hacer ante errores y cómo tramitar un reclamo
En caso de detectar fallas en la consignación de datos, omisiones en el listado o errores filiatorios, la CNE dispuso la posibilidad de formalizar reclamos durante todo el mes de noviembre de 2026.
Dentro de la misma plataforma de consulta web se encuentra disponible un enlace directo en el ícono de bandeja denominado "Reclamos", situado abajo a la derecha de la pantalla, donde se puede tramitar la corrección correspondiente.
Desde el organismo judicial remarcaron que cada elector debe emitir su sufragio de forma obligatoria en el establecimiento que le fue asignado, debido a que no existe mecanismo para anotar el voto en una escuela distinta.
De este modo, si un ciudadano se mudó a un nuevo barrio o provincia y el cambio de domicilio no llegó a impactar en el registro provisorio, deberá concurrir a votar al domicilio anterior que figura asignado en el sistema.
Por otra parte, la normativa electoral confirmó cuáles son los documentos válidos para presentarse a votar en las elecciones generales que se celebrarán el cuarto domingo de octubre de 2027.
Los votantes podrán acreditar su identidad con la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI Libreta verde, el DNI Libreta celeste o el DNI tarjeta.
Esta instancia de publicación extraordinaria de Listados Provisionales, establecida mediante la Acordada Extraordinaria N.º 154 de la CNE, constituye el primer paso del cronograma oficial para garantizar que el Registro Nacional de Electores esté actualizado. La verificación oportuna durante estos 30 días evita inconvenientes al momento de acudir a las urnas.