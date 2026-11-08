Buscó la historia de Tucumán en el archivo y hoy ve a los chicos ponerla en juego

Hay que responder. ¿Arriesgar o tomarse un momento más? En el estudio de “Enseñame Tucumán”, lo que los chicos aprendieron sobre la provincia entra en juego junto con la rapidez y la confianza para tomar la palabra. Yasmín Petros Amado sigue esas decisiones desde su lugar de escribana. Le interesa lo que ocurre en ese paso: los estudiantes ya demostraron cuánto saben; frente a las cámaras, también tienen que animarse a usarlo.