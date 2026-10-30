Feng Shui: el ritual de la llave dorada para atraer dinero y desbloquear la economía en noviembre

Qué hacer con la llave dorada después del ritual de Feng Shui

Una vez finalizado el fin de semana, la propuesta es conservar la llave como un amuleto de prosperidad. Según esta práctica, puede permanecer dentro de la billetera o del bolso durante el resto del año. De esta manera, el objeto continúa funcionando como recordatorio simbólico de la intención de atraer abundancia y mantener abiertos los caminos económicos. La recomendación es no desarmar el amuleto y conservarlo en un lugar personal.