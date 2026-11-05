Horóscopo: los tres signos que tendrán un noviembre complicado y deberán resolver temas pendientes

Resumen para apurados
- La astróloga Lourdes Ferro advirtió que Géminis, Leo y Piscis afrontarán desafíos en noviembre de 2026 por movimientos planetarios que exigen resolver temas pendientes.
- El período estará marcado por la Luna nueva en Escorpio y tránsitos de Mercurio y Venus, factores que impulsan la revisión de vínculos, finanzas y emociones no resueltas.
- Estos signos deberán evitar repetir errores del pasado y concretar cambios postergados para cerrar etapas y consolidar sus proyectos personales a futuro.
Según el horóscopo, noviembre de 2026 estará marcado por movimientos astrológicos que invitan a revisar decisiones, cerrar etapas y avanzar sobre cuestiones que quedaron pendientes. La energía del mes estará vinculada con la transformación personal, los vínculos y la necesidad de dejar atrás situaciones que ya no tienen lugar en el presente.
La Luna nueva en Escorpio, prevista para el 9 de noviembre, será uno de los acontecimientos destacados del calendario astrológico. A esto se sumará el movimiento directo de Mercurio en Escorpio y Venus en Libra, el 13 de noviembre, que favorecerá una nueva dinámica en las conversaciones y las relaciones personales.
En diálogo con Clarín, la astróloga y tarotista Lourdes Ferro explicó que noviembre propone "pasar de la revisión a la puesta en práctica". Sin embargo, advirtió que no todos los signos atravesarán el mes de la misma manera: Géminis, Leo y Piscis tendrán que afrontar mayores desafíos y revisar situaciones del pasado que todavía condicionan su presente.
Horóscopo de noviembre 2026: cuáles son los signos menos favorecidos
Según la interpretación astrológica de Lourdes Ferro, Géminis, Leo y Piscis serán los signos que encontrarán más obstáculos durante el penúltimo mes del año. Para ellos, noviembre funcionará como una instancia de revisión de experiencias, compromisos y decisiones que necesitan una nueva mirada.
La especialista resume este período con una advertencia: «El pasado los hará pasar por una puerta que ya no quieren pasar». La propuesta será reconocer aquello que necesita cambiar y evitar repetir situaciones que ya no responden a sus deseos.
- Géminis: revisar compromisos y recuperar espacios personales
Una decisión personal podría comenzar a tomar forma durante el mes. Sin embargo, será importante prestar atención a las propias emociones antes de intentar explicar o justificar cada elección ante los demás.
- Leo: resolver asuntos pendientes en el hogar y la familia
Durante noviembre podría aparecer una comprensión diferente sobre una situación del pasado o una solución para algún asunto doméstico que venía postergándose. También será necesario revisar la administración de los recursos y elegir con cuidado dónde invertir tiempo y esfuerzo.
- Piscis: un mes para revisar proyectos y creencias
Hacia el final de noviembre, el trabajo y los vínculos cercanos reclamarán una participación más activa. Al mismo tiempo, los asuntos relacionados con el hogar necesitarán mayor atención.
Los movimientos astrológicos que marcarán noviembre de 2026
Además de los desafíos para estos tres signos, el calendario astrológico tendrá dos fechas destacadas. El 9 de noviembre se producirá la Luna nueva en Escorpio, un momento asociado con los procesos de transformación y la posibilidad de identificar qué situaciones es necesario dejar atrás.
Por otra parte, el 13 de noviembre Mercurio retomará su movimiento directo en Escorpio y Venus hará lo mismo en Libra. Según la interpretación de Ferro, estos movimientos abrirán una etapa favorable para revisar vínculos, retomar conversaciones y avanzar sobre decisiones que permanecían pendientes.