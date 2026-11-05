¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo analiza declarar asueto administrativo el próximo martes en Tucumán ante la visita del papa León XIV a la Argentina.
- El Ejecutivo busca equilibrar la concurrencia de los fieles sin paralizar los servicios públicos; la resolución oficial se daría a conocer este viernes.
- Con su participación confirmada en los actos, Jaldo llamó a la unión nacional ante una visita papal histórica que prevé una masiva movilización ciudadana.
La posibilidad de que haya asueto administrativo en Tucumán por la visita del papa León XIV todavía no está definida. El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó este jueves que el Gobierno provincial analiza la medida y adelantó que la decisión podría conocerse, quizás el viernes, con el objetivo de que los trabajadores tengan tiempo para organizarse.
Consultado sobre la posibilidad de disponer asueto el próximo martes, para facilitar que los tucumanos puedan participar de las actividades vinculadas con la estadía del Pontífice en el país, Jaldo reconoció que se trata de una alternativa que está sobre la mesa, aunque aclaró que todavía se estudia cómo implementarla.
“Lo tenemos que resolver. Yo ya se lo dije la vez pasada. Tenemos que tratar de tomar la mejor decisión, porque la verdad que sería lindo dar asueto dos días para que todos los que quieran puedan ir a visitar al Papa, pero estamos buscando la forma de que todos los que quieran ir puedan ir, pero no paralizar la provincia”, expresó.
El mandatario señaló que la intención es encontrar un equilibrio entre facilitar la participación de quienes quieran acompañar al Sumo Pontífice y garantizar el funcionamiento de la administración y los servicios provinciales.
En ese sentido, anticipó que la definición podría llegar en las próximas horas. “Capaz que hasta el viernes lo tengamos resuelto, pero vamos a avisar con el tiempo necesario para que cada uno tome y se prepare de acuerdo a lo que ellos decidan hacer”, sostuvo.
Jaldo acompañará las actividades del Papa
Durante sus declaraciones, el Gobernador también destacó la decisión de León XIV de visitar la Argentina y valoró que mantenga su agenda pese a los recientes problemas de salud.
“Lo primero que hay que destacar es que el Papa León puso los ojos en Argentina. Y va a visitar a la República Argentina después de muchos años que no nos visita un Papa”, manifestó.
Jaldo confirmó que recibió invitaciones para participar de distintas actividades durante la estadía del Pontífice. Aseguró que estará presente el domingo y que intentará acompañarlo también el lunes, durante una misa. Además, fue invitado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a participar de una actividad prevista para el martes en La Plata.
Por último, el mandatario convocó a los argentinos a dejar de lado las diferencias políticas y personales y aprovechar la visita papal como una oportunidad para reflexionar sobre la situación del país.
“Tenemos que empezar a encontrar un punto de encuentro los argentinos. No pueden ser disputas electorales permanentes cuando hay una comunidad que sufre”, concluyó.