Salarios de noviembre 2026: qué gremios reciben aumentos y quiénes cobran bonos de más de $2 millones

En el sector rural, los trabajadores nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) mantendrán las escalas vigentes desde octubre. El salario básico de un peón rural se ubica en $1.235.833,53 mensuales, al que se suma un adicional no remunerativo de $12.465. De esta manera, el ingreso mínimo alcanza los $1.248.298,53, sin contar otros adicionales.