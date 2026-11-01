Salarios de noviembre 2026: qué gremios reciben aumentos y quiénes cobran bonos de más de $2 millones
Las paritarias de noviembre incluyen aumentos de entre el 1,6% y el 1,9% para numerosos sectores, además de sumas fijas y bonos extraordinarios. Los bancarios cobrarán más de $2,2 millones por el Día del Bancario, mientras que otros gremios mantienen sus escalas salariales o esperan nuevas actualizaciones.
Resumen para apurados
- Gremios argentinos percibirán en noviembre subas salariales de entre 1,6% y 1,9% y bonos de hasta $2,2 millones para amortiguar el impacto de la inflación.
- Los acuerdos paritarios de Comercio, UOCRA y Sanidad combinan ajustes porcentuales con sumas fijas no remunerativas, basados en el índice de inflación de septiembre.
- Aunque los bonos brindan un alivio transitorio, la recuperación real del poder adquisitivo dependerá del comportamiento de los precios y de las próximas revisiones salariales.
Los salarios de noviembre llegan con aumentos moderados para buena parte de los trabajadores registrados. Las negociaciones paritarias cerradas por distintos sindicatos establecieron incrementos que, en su mayoría, oscilan entre el 1,6% y el 1,9%, en un escenario marcado por la inflación y la dificultad para recuperar el poder adquisitivo.
Según informó Ambito.com, algunos sectores complementarán sus haberes con sumas no remunerativas y bonos extraordinarios. El caso más destacado es el de los bancarios, que recibirán un adicional de $2.275.519,25 por el Día del Bancario, además del incremento salarial mensual.
Qué gremios reciben aumentos salariales en noviembre
Bancarios
Los trabajadores bancarios percibirán un aumento del 1,9%, equivalente a la inflación de septiembre informada por el INDEC. Con esta actualización, el ingreso inicial de la actividad superará los $2,6 millones.
Además, cobrarán un bono de $2.275.519,25 por el Día del Bancario, que deberá acreditarse como máximo el viernes 6 de noviembre.
Empleados de Comercio
Los empleados de comercio recibirán un aumento del 1,9%, correspondiente al acuerdo paritario trimestral del 5,7% alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.
También percibirán la segunda cuota del bono extraordinario y una suma no remunerativa de $120.000. A estos montos se suman los adicionales por antigüedad y presentismo, según la categoría.
Construcción
Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cobrarán un aumento del 1,7%, calculado sobre los salarios vigentes al cierre de octubre. Se trata del último tramo del acuerdo firmado con las cámaras empresarias.
Sanidad
El personal de clínicas, sanatorios, laboratorios, consultorios, geriátricos y servicios de emergencias médicas recibirá un incremento del 1,8%, de acuerdo con la paritaria de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).
Además, los trabajadores cobrarán una suma no remunerativa de $80.000.
Camioneros
Los trabajadores camioneros percibirán un aumento del 1,7%. Con esta actualización, el sueldo básico mensual de un conductor de primera categoría llegará a $1.126.149,40, sin incluir antigüedad, viáticos, kilómetros recorridos ni horas extras.
Los conductores de segunda categoría cobrarán un básico de $1.106.080,99, mientras que los choferes de transporte de caudales percibirán $1.300.321,27.
Empleadas domésticas
El personal de casas particulares tendrá un incremento salarial del 1,6%, según el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
La actualización alcanza a todas las categorías, tanto para el personal con retiro como sin retiro. También se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto. Para diciembre está previsto otro aumento del 1,6%.
Estatales
Los trabajadores estatales nacionales cobrarán un aumento del 1,8%. Además, en diciembre recibirán una suma fija no remunerativa de $80.000 por única vez.
En la provincia de Buenos Aires, los empleados públicos acordaron un incremento del 3% para noviembre y otro 3% para diciembre, con el compromiso de reabrir la negociación paritaria el próximo mes.
Por su parte, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires recibirán un aumento remunerativo del 5% para toda la planta permanente, calculado sobre los salarios de agosto. También cobrarán una suma fija de $80.000.
Qué gremios cobran bonos y sumas extraordinarias
Además de los aumentos porcentuales, varios sectores recibirán pagos adicionales durante noviembre.
Industria de la alimentación: los trabajadores cobrarán una suma no remunerativa de $75.000, correspondiente al segundo tramo de un bono extraordinario de $150.000. El acuerdo también contempla un aumento del 7,35% desde diciembre.
Industria del plástico: los empleados percibirán una suma fija no remunerativa de $90.000. Los valores por hora varían según la categoría.
Maestranza: los trabajadores incorporarán $40.000 al salario básico, correspondientes al segundo tramo de una suma extraordinaria de $80.000. También está previsto un pago adicional de $30.000 en diciembre.
Carga y descarga: los salarios básicos se ubican entre $1.471.350 y $1.876.885 mensuales, según la categoría. Además, se abonará una segunda cuota no remunerativa de entre $64.656 y $82.476.
Trabajadores telefónicos: el personal de Claro, Movistar y Telecom percibirá un pago extraordinario del 3,6% en noviembre, calculado sobre las escalas salariales de octubre. En diciembre, ese porcentaje se incorporará de manera permanente a los salarios.
Metalúrgicos: los trabajadores de la Rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantienen en noviembre el aumento del 4% aplicado en octubre, según el acuerdo vigente.
Cuánto cobran los farmacéuticos y los trabajadores rurales
Los farmacéuticos tendrán salarios básicos de entre $2.500.000 y $3.750.000, de acuerdo con la escala difundida por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).
Los directores técnicos o jefes cobrarán un básico de $3.750.000, mientras que los farmacéuticos auxiliares percibirán $3.000.000 y los profesionales de planta, $2.500.000.
En el sector rural, los trabajadores nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) mantendrán las escalas vigentes desde octubre. El salario básico de un peón rural se ubica en $1.235.833,53 mensuales, al que se suma un adicional no remunerativo de $12.465. De esta manera, el ingreso mínimo alcanza los $1.248.298,53, sin contar otros adicionales.
Qué pasa con los salarios de otros sectores
Otros gremios mantienen sus escalas salariales o tienen actualizaciones previstas para los próximos meses.
Los trabajadores de entidades deportivas nucleados en UTEDYC recibirán un aumento del 1,6% en el sector de gimnasios, mientras que el personal de la AFA y de mutuales tendrá un incremento del 1,9%.
En el sector de la seguridad privada, el acuerdo contempla ajustes salariales para noviembre y diciembre. En octubre, el ingreso bruto conformado de un vigilador general alcanzó los $1.838.200, incluidos presentismo, viáticos y una suma no remunerativa de $60.000.
Los encargados de edificios nucleados en el SUTERH mantendrán las escalas vigentes desde octubre. Los trabajadores mecánicos, por su parte, cobrarán básicos de entre $1.304.582 y $1.666.057, según la categoría, más las asignaciones no remunerativas correspondientes.
En tanto, los trabajadores aceiteros mantienen un salario básico inicial de $2.719.040 para la categoría de peón, según el acuerdo paritario vigente.
La inflación sigue condicionando las paritarias
Los aumentos salariales de noviembre se negocian en un contexto en el que la inflación continúa condicionando la recuperación de los ingresos. La mayoría de los incrementos se ubica en niveles cercanos al 1,9% registrado por el INDEC en septiembre.
Las sumas fijas y los bonos permiten reforzar los ingresos durante determinados períodos, aunque no necesariamente implican una mejora permanente del salario básico. La evolución del poder adquisitivo dependerá de cómo se comporten los precios y de las próximas revisiones paritarias.