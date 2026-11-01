Mama Antula en el Vaticano: el regalo de fe que recibirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina

El "Manuelito": la cruz jesuita y la devoción de Mama Antula

La pieza religiosa es conocida popularmente como el "Manuelito" y consiste en una representación del Niño Jesús acostado sobre una cruz que Mama Antula llevaba colgada sobre su pecho. El sacerdote Tenti detalló que el término proviene de Emanuel, cuyo significado es "Dios con nosotros", y responde a una antigua tradición de la Compañía de Jesús introducida en América durante la época colonial.