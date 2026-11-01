Mama Antula en el Vaticano: el regalo de fe que recibirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina
El periodista Nelson Castro entregará la cruz jesuita que perteneció a la primera santa laica del país, junto a una emotiva carta del beneficiario del milagro de su canonización. La pieza histórica se incorporará al Museo del Vaticano.
Resumen para apurados
- Nelson Castro entregará al papa León XIV en el vuelo a Argentina la cruz de Mama Antula y una carta de fe para homenajear a la primera santa laica del país.
- La reliquia jesuita enviada desde Santiago del Estero irá con la carta de Claudio Perusini, cuya curación inexplicable permitió la canonización de la santa argentina.
- Ambas piezas se exhibirán de forma permanente en el Museo de la Historia Papal en el Vaticano, impulsando la difusión global del legado y obra de Mama Antula.
A una semana de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, un objeto de profundo valor espiritual e histórico viajará desde Santiago del Estero con destino final a la Santa Sede. Se trata de la cruz personal que perteneció a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa laica del país.
La reliquia será entregada directamente al Pontífice a bordo del vuelo papal por el periodista Nelson Castro y el equipo de noticias de TN, en el marco de la cobertura especial de la visita internacional.
El obsequio fue custodiado y enviado por el padre Mario Ramón Tenti, rector del Santuario de Mama Antula en territorio santiagueño, con la intención de rendir homenaje a la labor evangelizadora de la santa argentina.
Además del valor devocional, el presente no quedará como una pertenencia privada del Pontífice, sino que pasará a integrar de manera permanente el patrimonio del Museo de la Historia Papal en el Vaticano.
El "Manuelito": la cruz jesuita y la devoción de Mama Antula
La pieza religiosa es conocida popularmente como el "Manuelito" y consiste en una representación del Niño Jesús acostado sobre una cruz que Mama Antula llevaba colgada sobre su pecho. El sacerdote Tenti detalló que el término proviene de Emanuel, cuyo significado es "Dios con nosotros", y responde a una antigua tradición de la Compañía de Jesús introducida en América durante la época colonial.
Mama Antula, quien nació en 1730 y falleció en 1799, consagró su vida a la fe sin haber sido monja ni religiosa, desempeñándose como una laica dedicada al servicio de Dios y a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.
Tras la expulsión de la orden jesuita en 1767, recorrió a pie diversos territorios del Virreinato para mantener vivas estas prácticas y colocar bajo la protección del "Manuelito" tanto su obra social como las casas de ejercicios que organizaba. Junto con la reliquia, se le entregarán a León XIV estampitas con la imagen de la santa.
Al presentar públicamente el objeto antes de su partida, el conductor Nelson Castro remarcó el impacto emocional del gesto a bordo del avión y expresó su anhelo de que la presencia y el mensaje de unidad del Pontífice sean escuchados por los diferentes sectores de la sociedad argentina.
El testimonio de Claudio Perusini: la carta enviada por el beneficiario del milagro
Junto a la cruz colonial, el papa León XIV recibirá una carta de puño y letra escrita por Claudio Perusini, el hombre santafesino cuya curación científicamente inexplicable constituyó el milagro verificado que posibilitó la canonización de la santa. Perusini había sufrido un severo accidente cerebrovascular (ACV) con pronóstico médico irreversible.
Frente a ese cuadro crítico, su esposa María Laura encomendó su salud a la intercesión de Mama Antula. Tras una recuperación calificada de milagrosa, Perusini no solo logró recuperar sus funciones vitales básicas, sino que también volvió a escribir. "Soy el milagro verificado y constatado de Mama Antula", expresó en el texto dirigido al Santo Padre.
En su escrito, Perusini apela al Pontífice para que colabore en la difusión global de la misión apostólica y la entrega social de la santa, planteando la inquietud de "¿cómo no agradecer y difundir la vida, obra y el inmenso amor a Dios y a la Iglesia de Mama Antula?".
La entrega a bordo de la aeronave papal concluirá con el traslado formal de los objetos hacia Roma. Tanto la carta del sobreviviente como la cruz del "Manuelito" serán clasificadas y preservadas en el Museo de la Historia Papal, institución encargada de resguardar los obsequios significativos recibidos por las máximas autoridades de la Iglesia Católica durante sus viajes e itinerarios oficiales.