Visita papal: cómo será el operativo en Córdoba y qué deben saber quienes viajen desde Tucumán

Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, brindó detalles sobre los horarios, los accesos, los cortes de tránsito y las condiciones para participar de la misa en el predio de Fadea, el martes 10. El Pontífice inicia hoy su gira por Sudamérica: llegará a las 16.30, al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. El domingo tocará suelo argentino, en Buenos Aires.

Visita papal: cómo será el operativo en Córdoba y qué deben saber quienes viajen desde Tucumán
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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