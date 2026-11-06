Una causa del caso Alberdi avanza a paso lento y en la otra no hubo ninguna novedad

La causa sí avanzó en los tribunales federales. El fiscal Rafael Vehils Ruiz, con la intervención del juez José Manuel Díaz Vélez, comenzó a investigar la posible existencia de una organización que habría utilizado la estructura administrativa del municipio para concretar operaciones económicas irregulares, desviar recursos públicos y dar apariencia de legalidad a fondos de presunto origen ilícito. Una de las principales hipótesis es que determinadas contrataciones municipales podrían haber sido utilizadas para justificar movimientos de dinero que no tenían respaldo suficiente.