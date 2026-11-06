Una experiencia distinta en Salta: cómo es un juicio que se realiza con jurado

Antes de comenzar el debate, los candidatos participaron de una audiencia de selección para garantizar su imparcialidad. El servicio de jurado es una carga pública obligatoria, pero quienes son convocados reciben una compensación económica por cada jornada, además de cobertura de los gastos de traslado y refrigerio. Si trabajan en relación de dependencia, el Estado transfiere el pago a sus empleadores para evitar que pierdan ingresos.