Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
El 15 de diciembre, desde las 21, se llevará a cabo en el teatro Rosita Ávila el concierto “Across the universe”, organizado por Submarino Amarillo, espacio creado por Natalia Salas Crespo a partir de la muerte por suicidio de su hijo. En una entrevista en Panorama Tucumano contó cómo hace para continuar con su día a día luego de haber atravesado una tragedia como esta. Y pidió que se hable más de la salud mental.
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