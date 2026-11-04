Mariano Rajoy cuestionó los ataques de Milei a Pedro Sánchez: “Se puede ser más fino”

El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy cuestionó las declaraciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez y consideró que el mandatario argentino debería moderar el tono de sus críticas. “Se puede ser más fino”, afirmó el dirigente del Partido Popular (PP), quien sostuvo que la política exterior exige mantener buenas relaciones con otros países, más allá de las diferencias ideológicas.