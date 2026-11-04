Mariano Rajoy cuestionó los ataques de Milei a Pedro Sánchez: “Se puede ser más fino”
El expresidente español, referente del Partido Popular, criticó el tono que utiliza el mandatario argentino para dirigirse al jefe del Gobierno de España. Sin embargo, elogió su política económica y destacó la baja de la inflación.
Resumen para apurados
- El expresidente Mariano Rajoy pidió a Javier Milei moderar sus ataques a Pedro Sánchez, señalando que la política exterior exige cuidar los vínculos institucionales.
- Milei tildó a Sánchez de 'dictador' y 'zurdo', profundizando roces bilaterales, aunque Rajoy elogió el plan antiinflacionario argentino frente a los desafíos fiscales.
- El debate exhibe la tensión entre la diplomacia tradicional y los liderazgos disruptivos, marcando el desafío de Milei para sostener alianzas externas sin aislar al país.
El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy cuestionó las declaraciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez y consideró que el mandatario argentino debería moderar el tono de sus críticas. “Se puede ser más fino”, afirmó el dirigente del Partido Popular (PP), quien sostuvo que la política exterior exige mantener buenas relaciones con otros países, más allá de las diferencias ideológicas.
“Se puede ser más fino, decir: ‘No estoy de acuerdo con algunas de sus cosas, pero en fin, vamos a llevarnos bien’. La obligación en materia de política exterior es intentar llevarte bien con los demás, piensen como piensen”, señaló Rajoy.
Sus declaraciones apuntaron a los recientes ataques de Milei contra Sánchez, a quien el Presidente argentino calificó de “impresentable dictador” y “zurdo”. Los dichos del libertario generaron repercusiones en España y profundizaron las tensiones entre ambos gobiernos.
Qué dijo Rajoy sobre la política económica de Milei
Más allá de sus reparos por el estilo del Presidente argentino, Rajoy destacó la orientación económica de su gestión. Consideró que las medidas impulsadas por Milei responden a una estrategia de mediano y largo plazo y elogió la reducción de la inflación.
De todos modos, señaló que uno de los principales desafíos del Gobierno será compatibilizar el ajuste del gasto público con la recuperación del crédito, el consumo y los salarios.
“No gastes lo que no tenés. Y no debas mucho”, aconsejó el exmandatario español, quien gobernó ese país entre 2011 y 2018.
Rajoy también recordó las dificultades económicas que enfrentó al asumir la presidencia del Gobierno español. Según relató, durante sus primeros ocho días de gestión debió recortar 10.000 millones de euros, aumentar los ingresos en 8.000 millones y nacionalizar parte del sistema bancario para evitar la quiebra del Estado.
“¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que un gobernante de derechas como yo iba a nacionalizar parte de la banca? Simplemente, no iba en mi programa”, explicó.
Las críticas de Rajoy a Pedro Sánchez
Aunque cuestionó el tono de Milei, Rajoy también lanzó fuertes críticas contra el actual jefe del Gobierno español. “Lo de España es algo verdaderamente inaudito, yo no tengo calificativos para expresar lo que pasa”, afirmó.
El dirigente del PP cuestionó que el país no haya aprobado un nuevo presupuesto desde 2022 y atribuyó parte de la situación política a los acuerdos del socialismo con sectores de izquierda, partidos independentistas y fuerzas populistas.
“España es una democracia, está en la Unión Europea, tiene una sociedad civil muy fuerte”, reconoció, aunque advirtió sobre lo que definió como un “déficit de calidad democrática”.
Por último, Rajoy acusó al socialismo español de haber polarizado y dividido a la sociedad y sostuvo que “el radicalismo lleva irremediablemente a más radicalismo”.
“Hay quien se cree que la democracia es: yo me presento a las elecciones, me eligen presidente y ahí se acabó la democracia. Y a partir de ahí hago lo que estimo oportuno y conveniente”, concluyó.