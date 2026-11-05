Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Cómo encontraron sin vida a Daniel Bifulco

De acuerdo con el parte policial, el llamado a emergencias se registró durante la madrugada de este miércoles. El hermano de Bifulco alertó a las autoridades porque el actor se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado sobre la avenida Franklin D. Roosevelt al 5200, en Villa Urquiza.