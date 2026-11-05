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Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

El actor, comediante y integrante del trío Los Jaimitos, fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Urquiza. Tenía 56 años y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Daniel Bifulco (centro) era integrante de Los Jaimitos de VideoMarch
Daniel Bifulco (centro) era integrante de Los Jaimitos de VideoMarch Revista Gente
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Daniel Bifulco, exintegrante de Los Jaimitos, murió este miércoles a los 56 años en su casa de Villa Urquiza por causas que la Justicia aún investiga.
  • El SAME constató su deceso tras un llamado al 911 de su hermano. El cuerpo del humorista no presentaba signos de violencia al momento de ser hallado en su vivienda.
  • Su muerte causó conmoción en el espectáculo nacional. La Unidad Criminalística realiza pericias forenses para determinar qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.
Resumen generado con IA

El mundo del espectáculo argentino recibió este miércoles una triste noticia: murió Daniel Bifulco, actor y humorista que formaba parte del reconocido trío Los Jaimitos. Tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza.

De qué murió Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

De qué murió Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

El fallecimiento fue constatado por personal del SAME, que llegó al domicilio luego de un llamado al 911 realizado por el hermano del artista. Por el momento, las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación judicial.

Cómo encontraron sin vida a Daniel Bifulco

De acuerdo con el parte policial, el llamado a emergencias se registró durante la madrugada de este miércoles. El hermano de Bifulco alertó a las autoridades porque el actor se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado sobre la avenida Franklin D. Roosevelt al 5200, en Villa Urquiza.

Tras recibir la comunicación, efectivos policiales se trasladaron hasta la propiedad y solicitaron asistencia médica. Minutos después llegó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento del humorista.

El documento oficial también indicó que el cuerpo se encontraba recostado y que no presentaba signos de violencia.

Investigan las causas de la muerte del integrante de Los Jaimitos

Luego de confirmarse el fallecimiento, la Justicia dispuso iniciar actuaciones por averiguación de causal de muerte y ordenó la intervención de la Unidad Criminalística para avanzar con las pericias correspondientes.

Según trascendió, la madre del artista habría sido quien lo encontró en el suelo de la vivienda. Sin embargo, hasta el momento no se informaron oficialmente las causas de su muerte.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de Daniel Bifulco, cuya partida generó conmoción en el ambiente artístico.

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