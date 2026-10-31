Cuál es el origen de la Noche de Brujas: celebración por las cosechas y el regreso de las almas

Resumen para apurados
- Halloween se originó en Europa cuando antiguas culturas celtas y romanas conmemoraban cada 31 de octubre el fin de las cosechas y el retorno de las almas de sus difuntos.
- Ritos como el Samhain celta y el Mundus Patet romano usaban hogueras y máscaras para guiar o despistar a los espíritus, vinculando la agricultura con el culto a los muertos.
- Aquellas prácticas ancestrales se transformaron con los siglos hasta consolidar una masiva celebración global que hoy redefine el consumo cultural y festivo en todo el mundo.
La avanzada de una celebración tradicional norteamericana que hoy vive gran parte de Argentina, se dio también hace siglos en Estados Unidos como un apuntalamiento de la cultura europea, en particular, de países como Irlanda y Escocia. La Noche de Brujas, tal como se la conoce hoy, tuvo diferentes épocas, pasando por lo pagano y la hipótesis de una condena a lo que no se consideraba puro.
Los orígenes de Halloween se remontan a las creencias paganas celtas y romanas que celebraban el fin del verano y el cierre de la temporada de las cosechas. En medio, los festejos se mezclaban con la conmemoración de las almas y seres queridos que habían partido. De allí que se diera origen al nombre Halloween como “All Hallows' Eve”, que al español se traducía como "Víspera de Todos los Santos".
Samhain: orígenes paganos de la Noche de Brujas
La cultura celta tiene su origen en Europa Central, en la región que actualmente ocupan Alemania, Francia, Austria y Suiza. Pero con el paso del tiempo, los celtas se extendieron también a los territorios que hoy forman parte de Bélgica, el norte de Italia, República Checa, Irlanda, Gales, Escocia e Inglaterra. Allí se celebraba el Samhain, nombre que hoy se le da al mes de noviembre.
La fiesta marcaba el cierre del ciclo de cosecha. También se consideraba que durante la noche del 31 de octubre, el límite entre el mundo físico y el mundo de las almas se volvía un velo delgado que permitía que los espíritus tuvieran contacto con los mortales. De allí la idea de que Halloween es una fecha especial para la aparición de entes y fantasmas.
El uso de hogueras, que más tarde se apropió el cristianismo, estaba destinado a guiar a las almas que pudieran llegar a este plano o ahuyentarlas, según los enfoques históricos. Para confundirse con los espíritus, las personas se ponían máscaras, usaban pieles y se pintaban la cara con cenizas.
Mundus Patet: el origen menos conocido de Halloween
Aunque el Samhain es la festividad que más se asocia a la Noche de Brujas, también se tomaron elementos de la cultura romana. En paralelo a la celebración celta, los romanos también tenían su cierre de cosechas, el Mundus Patet, la apertura del que se consideraba centro de la ciudad y que conectaba el mundo de los mortales con el de los muertos en el inframundo.
Se considera que en la fundación de Roma, Rómulo erigió el Mundus Cereris, la estructura que le había servido para apaciguar el alma de su hermano Remo, al que había matado. Pero durante todo el año, este pozo en el centro de la ciudad permanecía cerrado. Se abría en ocasiones especiales, para que las almas pudieran demostrar su valía y continuar protegiendo a sus seres queridos en la tierra, pero también para homenajear a algunas divinidades.
Entre ellas, se cumplía el rito a Ceres, a quien Rómulo había consagrado el alma de su hermano. Ceres era la diosa de la tierra y la agricultura, por lo que era destinataria de ofrendas que buscaban asegurar la buena cosecha.
Aunque durante años se consideró que el cristianismo instauró el Día de Todos los Santos para combatir las costumbres paganas, no hay un consenso entre los historiadores sobre que esto haya ocurrido de ese modo.