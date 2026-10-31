Cuál es el origen de la Noche de Brujas: celebración por las cosechas y el regreso de las almas

Se considera que en la fundación de Roma, Rómulo erigió el Mundus Cereris, la estructura que le había servido para apaciguar el alma de su hermano Remo, al que había matado. Pero durante todo el año, este pozo en el centro de la ciudad permanecía cerrado. Se abría en ocasiones especiales, para que las almas pudieran demostrar su valía y continuar protegiendo a sus seres queridos en la tierra, pero también para homenajear a algunas divinidades.