De qué murió Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

Resumen para apurados
- El actor Daniel Bifulco, recordado por Los Jaimitos en VideoMatch, falleció este miércoles a los 56 años en su casa presuntamente por un paro cardíaco.
- Su hermano lo halló inconsciente y llamó al 911; el SAME constató el deceso sin signos de violencia. Bifulco brilló en 2001 junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.
- La Justicia abrió una causa por averiguación de causal de muerte a la espera de peritajes oficiales, mientras el ambiente artístico lamenta su sorpresiva partida.
La sorpresiva muerte de Daniel Bifulco (56), el actor que alcanzó gran popularidad como integrante de Los Jaimitos en VideoMatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El artista fue encontrado sin vida este miércoles en su domicilio.
Durante la madrugada ingresó un llamado al 911 realizado por el hermano del humorista, quien alertó que Bifulco estaba inconsciente en su vivienda. Personal policial se trasladó hasta el lugar y solicitó asistencia médica. Minutos después, una ambulancia del SAME constató el fallecimiento.
De acuerdo con el reporte policial, el hombre se encontraba recostado y no presentaba signos de violencia. Tras el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y ordenó la intervención de la Unidad Criminalística.
Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco
Según consignó el diario Clarín, las primeras informaciones indicaron que el humorista habría sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron los resultados de los estudios médicos que permitan establecer oficialmente las causas del fallecimiento.
Los Jaimitos, el sketch que lo hizo popular en VideoMatch
Daniel Bifulco desarrolló una trayectoria artística vinculada al humor, aunque uno de sus momentos de mayor reconocimiento llegó en 2001, cuando integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.
El trío se convirtió en uno de los segmentos más recordados de VideoMatch, el histórico ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli. Allí, los humoristas interpretaban a tres chicos traviesos que cantaban canciones infantiles con letras pícaras y dobles sentidos. A través de ese formato, los personajes abordaban distintos temas de actualidad y conquistaron al público con una propuesta que combinaba humor, música y sátira.