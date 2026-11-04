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De qué murió Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

El actor, de 56 años, integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta uno de los sketches más recordados del programa de Marcelo Tinelli.

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch.
Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch. Foto tomada de ciudadmagazine.com.ar.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Daniel Bifulco, recordado por Los Jaimitos en VideoMatch, falleció este miércoles a los 56 años en su casa presuntamente por un paro cardíaco.
  • Su hermano lo halló inconsciente y llamó al 911; el SAME constató el deceso sin signos de violencia. Bifulco brilló en 2001 junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.
  • La Justicia abrió una causa por averiguación de causal de muerte a la espera de peritajes oficiales, mientras el ambiente artístico lamenta su sorpresiva partida.
Resumen generado con IA

La sorpresiva muerte de Daniel Bifulco (56), el actor que alcanzó gran popularidad como integrante de Los Jaimitos en VideoMatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El artista fue encontrado sin vida este miércoles en su domicilio.

Durante  la madrugada ingresó un llamado al 911 realizado por el hermano del humorista, quien alertó que Bifulco estaba inconsciente en su vivienda. Personal policial se trasladó hasta el lugar y solicitó asistencia médica. Minutos después, una ambulancia del SAME constató el fallecimiento.

Murió uno de los históricos Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su departamento

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De acuerdo con el reporte policial, el hombre se encontraba recostado y no presentaba signos de violencia. Tras el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y ordenó la intervención de la Unidad Criminalística.

Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco

Según consignó el diario Clarín, las primeras informaciones indicaron que el humorista habría sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron los resultados de los estudios médicos que permitan establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

Los Jaimitos, el sketch que lo hizo popular en VideoMatch

Daniel Bifulco desarrolló una trayectoria artística vinculada al humor, aunque uno de sus momentos de mayor reconocimiento llegó en 2001, cuando integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos de Videomatch

Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos de Videomatch

El trío se convirtió en uno de los segmentos más recordados de VideoMatch, el histórico ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli. Allí, los humoristas interpretaban a tres chicos traviesos que cantaban canciones infantiles con letras pícaras y dobles sentidos. A través de ese formato, los personajes abordaban distintos temas de actualidad y conquistaron al público con una propuesta que combinaba humor, música y sátira.

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