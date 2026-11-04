De qué murió Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

El trío se convirtió en uno de los segmentos más recordados de VideoMatch, el histórico ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli. Allí, los humoristas interpretaban a tres chicos traviesos que cantaban canciones infantiles con letras pícaras y dobles sentidos. A través de ese formato, los personajes abordaban distintos temas de actualidad y conquistaron al público con una propuesta que combinaba humor, música y sátira.