31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Cada 1 y 2 de noviembre, el país se llena de altares decorados con flores de cempasúchil, velas, calaveras y ofrendas de colores para recibir a los seres queridos que fallecieron. Sin embargo, esta tradición tiene un calendario particular: según las creencias populares, las almas regresan al mundo de los vivos en diferentes jornadas, de acuerdo con las circunstancias de su muerte.