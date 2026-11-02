Día de los Fieles Difuntos: las oraciones para pedir el eterno descanso de las almas

El inicio del calendario de noviembre está marcado por dos fechas importantes para las almas. El 1 de noviembre se celebra cada año el Día de Todos los Santos, fecha que conmemora a las figuras conocidas y anónimas de la Iglesia católica, a quienes vivieron una vida de fe, según la religión católica, y que partieron a la eternidad. El 2 de noviembre, en cambio, se pide por todas las almas, en particular por las que se encuentran en el purgatorio, según la creencia.