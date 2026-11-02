Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Para llegar al límite, el argentino debería sumar siete puntos más antes de junio de 2027, cuando empiezan a vencer los primeros. En lo que queda de la temporada hay cuatro carreras: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. El riesgo de suspensión, por ahora, es lejano. Lo que sí queda en evidencia es que las banderas amarillas se convirtieron en un punto a corregir: le costaron puntos en la superlicencia y, en México, también en el campeonato.