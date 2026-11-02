Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Resumen para apurados
- Franco Colapinto sumó su quinto punto de sanción en la superlicencia tras el GP de México de F1, penalizado por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.
- El sistema acumula faltas durante 12 meses. Colapinto recibió castigos previos en Barcelona y Países Bajos, acumulando cinco unidades siempre por infringir banderas amarillas.
- Con 12 puntos se aplica una fecha de suspensión; Colapinto está lejos del límite, pero deberá corregir estas infracciones en las últimas cuatro carreras de la temporada.
La sanción que dejó a Franco Colapinto sin puntos en el Gran Premio de México tuvo una consecuencia más: un punto de penalización en la superlicencia. Con ese castigo, el piloto de Alpine llegó a cinco en los últimos 12 meses. Qué significan esos puntos, cuándo le vencen y si corre riesgo de quedarse afuera de alguna carrera son algunas de las preguntas que dejó el fin de semana en México.
La superlicencia es el permiso que otorga la FIA para competir en la Fórmula 1. Para obtenerla, un piloto debe cumplir varios requisitos, entre ellos sumar 40 puntos en categorías formativas durante las últimas tres temporadas. Los puntos de penalización son otra cosa. Aunque suele decirse que se “descuentan”, en realidad funcionan al revés: se acumulan cada vez que los comisarios castigan una infracción.
El sistema rige desde 2014. Además de la sanción deportiva, como un recargo de tiempo o un drive-through, los comisarios pueden sumarle puntos al piloto según la gravedad de la falta. Cada punto queda vigente durante 12 meses desde la infracción y después se borra.
¿Puede perder la superlicencia?
No. Si un piloto acumula 12 puntos en 12 meses, la licencia queda suspendida por una fecha y se pierde la carrera siguiente. Hasta ahora, solo un piloto llegó a ese límite: Kevin Magnussen. En 2024, el danés sumó los últimos puntos en Monza, después de un toque con Pierre Gasly, y no pudo correr en Azerbaiyán. Haas lo reemplazó con Oliver Bearman.
Los cinco puntos de Colapinto llegaron todos por banderas amarillas. El primero fue en Barcelona, por no reducir lo suficiente la velocidad bajo bandera amarilla, y vence el 14 de junio de 2027. En Países Bajos sumó tres más, que vencen el 23 de agosto de 2027: dos por superar a Yuki Tsunoda con doble bandera amarilla y uno por no levantar bajo amarilla simple. El último fue en México, por la misma infracción que en Barcelona, y vence en noviembre de 2027.
Para llegar al límite, el argentino debería sumar siete puntos más antes de junio de 2027, cuando empiezan a vencer los primeros. En lo que queda de la temporada hay cuatro carreras: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. El riesgo de suspensión, por ahora, es lejano. Lo que sí queda en evidencia es que las banderas amarillas se convirtieron en un punto a corregir: le costaron puntos en la superlicencia y, en México, también en el campeonato.