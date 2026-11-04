Franco Colapinto se subió a un Renault 6 de hinchas argentinos en Brasil y sorprendió con una divertida reacción

Franco Colapinto volvió a protagonizar un momento desopilante fuera de las pistas. En la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, el piloto argentino sorprendió a un grupo de hinchas que había viajado desde Santa Fe hasta Brasil a bordo de un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. Lejos de limitarse a saludarlos, decidió ponerse al volante del vehículo y dar una vuelta entre risas y bromas.