Franco Colapinto se subió a un Renault 6 de hinchas argentinos en Brasil y sorprendió con una divertida reacción
Un grupo de fanáticos de Santa Fe viajó hasta San Pablo en un histórico vehículo decorado con los colores de Alpine. El piloto argentino se acercó a conocerlos, manejó el auto y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Resumen para apurados
- En la previa del GP de San Pablo, Franco Colapinto sorprendió a hinchas santafesinos al manejar su Renault 6 decorado como un Alpine para agradecerles el apoyo en Brasil.
- Los fanáticos viajaron desde Santa Fe en el histórico vehículo para alentar al piloto, quien llega tras una sanción en México que lo relegó del octavo al decimoquinto puesto.
- Con un fuerte respaldo de la hinchada argentina, Colapinto buscará recuperarse en Interlagos y sumar puntos durante la carrera principal de este domingo.
Franco Colapinto volvió a protagonizar un momento desopilante fuera de las pistas. En la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, el piloto argentino sorprendió a un grupo de hinchas que había viajado desde Santa Fe hasta Brasil a bordo de un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. Lejos de limitarse a saludarlos, decidió ponerse al volante del vehículo y dar una vuelta entre risas y bromas.
Los protagonistas de la historia son fanáticos oriundos de Esperanza, Santa Fe, que emprendieron una particular travesía para acompañar al argentino en Interlagos. El automóvil, convertido en una verdadera atracción, lucía los colores de la escudería francesa, las banderas de Argentina y Brasil y distintas inscripciones de aliento, entre ellas “Vamos, nene” y “Brasil 2026”.
La historia comenzó a circular en las redes sociales hasta llegar al propio Colapinto, quien decidió acercarse para conocer personalmente a los hinchas.
El encuentro dejó una escena inesperada. El piloto se acomodó en el asiento del conductor, puso en marcha el Renault 6 y aceleró entre risas, ante la sorpresa de los presentes. Incluso aprovechó para bromear sobre las características del histórico vehículo. “¿Y la radio no arranca?”, preguntó, provocando las carcajadas de los fanáticos.
Franco Colapinto se encontrÃ³ con un grupo de fans que tenÃa un Renault 6 decorado de Alpine y se subiÃ³ a manejarlo ð Mas nuestro imposible ðð¤ð¦ð·ð¥¹ #COLAP1NTO https://t.co/EGmWyA8RE6— Alpinito ð¦ð·ð§ (@SoyAlpinito) November 4, 2026
Colapinto busca revancha en el Gran Premio de San Pablo
Más allá del divertido episodio, el argentino afrontará un fin de semana importante en Interlagos. Después de quedarse sin puntos en el Gran Premio de Ciudad de México, buscará recuperar el protagonismo que había mostrado durante buena parte de aquella carrera.
En México, Colapinto cruzó la meta en el octavo lugar y llegó a ubicarse provisionalmente séptimo tras una sanción a Oscar Piastri. Sin embargo, recibió un recargo de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla y terminó clasificado decimoquinto.
El piloto de Alpine destacó el ritmo exhibido por su monoplaza y confía en trasladar ese rendimiento al circuito brasileño, donde espera contar con un importante respaldo de los hinchas argentinos.
La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre, con las primeras prácticas libres a las 12.30 y 16. El sábado se desarrollarán la tercera práctica, a las 11.30, y la clasificación, a las 15. La carrera principal se disputará el domingo desde las 14, hora de Argentina.