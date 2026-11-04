DeportesMotores

Franco Colapinto se subió a un Renault 6 de hinchas argentinos en Brasil y sorprendió con una divertida reacción

Un grupo de fanáticos de Santa Fe viajó hasta San Pablo en un histórico vehículo decorado con los colores de Alpine. El piloto argentino se acercó a conocerlos, manejó el auto y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Así es el auto que manejó Colapinto por las calles de Brasil.
Así es el auto que manejó Colapinto por las calles de Brasil.
Por Redacción Deportes Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • En la previa del GP de San Pablo, Franco Colapinto sorprendió a hinchas santafesinos al manejar su Renault 6 decorado como un Alpine para agradecerles el apoyo en Brasil.
  • Los fanáticos viajaron desde Santa Fe en el histórico vehículo para alentar al piloto, quien llega tras una sanción en México que lo relegó del octavo al decimoquinto puesto.
  • Con un fuerte respaldo de la hinchada argentina, Colapinto buscará recuperarse en Interlagos y sumar puntos durante la carrera principal de este domingo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a protagonizar un momento desopilante fuera de las pistas. En la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, el piloto argentino sorprendió a un grupo de hinchas que había viajado desde Santa Fe hasta Brasil a bordo de un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. Lejos de limitarse a saludarlos, decidió ponerse al volante del vehículo y dar una vuelta entre risas y bromas.

Los protagonistas de la historia son fanáticos oriundos de Esperanza, Santa Fe, que emprendieron una particular travesía para acompañar al argentino en Interlagos. El automóvil, convertido en una verdadera atracción, lucía los colores de la escudería francesa, las banderas de Argentina y Brasil y distintas inscripciones de aliento, entre ellas “Vamos, nene” y “Brasil 2026”.

La historia comenzó a circular en las redes sociales hasta llegar al propio Colapinto, quien decidió acercarse para conocer personalmente a los hinchas.

El encuentro dejó una escena inesperada. El piloto se acomodó en el asiento del conductor, puso en marcha el Renault 6 y aceleró entre risas, ante la sorpresa de los presentes. Incluso aprovechó para bromear sobre las características del histórico vehículo. “¿Y la radio no arranca?”, preguntó, provocando las carcajadas de los fanáticos.

Colapinto busca revancha en el Gran Premio de San Pablo

Más allá del divertido episodio, el argentino afrontará un fin de semana importante en Interlagos. Después de quedarse sin puntos en el Gran Premio de Ciudad de México, buscará recuperar el protagonismo que había mostrado durante buena parte de aquella carrera.

En México, Colapinto cruzó la meta en el octavo lugar y llegó a ubicarse provisionalmente séptimo tras una sanción a Oscar Piastri. Sin embargo, recibió un recargo de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla y terminó clasificado decimoquinto.

El piloto de Alpine destacó el ritmo exhibido por su monoplaza y confía en trasladar ese rendimiento al circuito brasileño, donde espera contar con un importante respaldo de los hinchas argentinos.

La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre, con las primeras prácticas libres a las 12.30 y 16. El sábado se desarrollarán la tercera práctica, a las 11.30, y la clasificación, a las 15. La carrera principal se disputará el domingo desde las 14, hora de Argentina.

Temas BrasilSan PabloFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué el circuito de Interlagos se llama José Carlos Pace y cuándo cambió el nombre del Gran Premio de Brasil

Por qué el circuito de Interlagos se llama José Carlos Pace y cuándo cambió el nombre del Gran Premio de Brasil

Lo más popular
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
1

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
2

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
3

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
4

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
2

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
4

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
5

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Más Noticias
Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios