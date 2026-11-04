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Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en la derrota republicana, pero defendió la intervención

El presidente de EEUU coincidió con JD Vance en que el conflicto impactó en el resultado de las elecciones legislativas por la suba del precio de los combustibles.

Donald Trump.
Donald Trump.
Por Redacción Mundo Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Donald Trump admitió este miércoles en la Casa Blanca que la guerra en Irán perjudicó a los republicanos en las elecciones legislativas por el aumento del combustible.
  • El mandatario coincidió con el vicepresidente JD Vance sobre el impacto del conflicto, pero defendió la ofensiva militar para evitar el avance del programa nuclear de Teherán.
  • Pese a ceder el control del Congreso y afrontar tensiones internas, Trump ratificó que mantendría su estrategia bélica, lo que anticipa rispideces legislativas en Washington.
Resumen generado con IA

Tras la fuerte derrota que sufrió su partido en las elecciones de medio término, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que la guerra en Irán tuvo consecuencias en el resultado. En sintonía con el vicepresidente JD Vance, atribuyó parte de las pérdidas al aumento del precio de la gasolina, aunque defendió la intervención militar y aseguró que volvería a tomar la misma decisión.

Trump se refirió al tema ante periodistas en el lugar donde se construye el salón de baile de la Casa Blanca, horas después de que Vance publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que vinculó directamente el conflicto con el revés electoral republicano.

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Al ser consultado sobre las declaraciones de su vicepresidente, el mandatario coincidió con su diagnóstico. “Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo”, afirmó.

De esta manera, Trump reconoció que el impacto económico de la guerra afectó el ánimo de los votantes, aunque diferenció ese efecto de los motivos estratégicos que llevaron a su administración a intervenir en el conflicto.

Trump coincidió con Vance, pero defendió la guerra en Irán

En su publicación, Vance había planteado que el conflicto fue determinante para explicar las pérdidas republicanas. “La razón real por la que perdimos es obvia para casi todos”, escribió.

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El vicepresidente también desafió a quienes respaldaron la intervención militar a justificar sus consecuencias políticas. “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo. Argumenten que fue un costo que valía la pena pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”, expresó.

Trump respondió a ese planteo sin apartarse de su postura. Cuando le preguntaron si consideraba que la guerra había valido la pena, contestó: “Sí lo creo. Sí”. Luego agregó: “O sea, bueno, no tienes otra opción”.

El presidente sostuvo que, si tuviera que decidir nuevamente, actuaría de la misma manera. “Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta”, afirmó.

Su argumento se centró en impedir que Irán consiga desarrollar un arma nuclear, un objetivo que consideró prioritario por encima de los costos políticos y económicos inmediatos de la intervención.

Trump responsabilizó a los candidatos republicanos por el resultado electoral

El mandatario también fue consultado sobre si se arrepentía de cómo había cerrado la campaña para las elecciones legislativas. Su respuesta fue negativa y volvió a destacar su propia capacidad electoral: “Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado”, aseguró.

Trump consideró que el entusiasmo que despertaban sus actos no logró trasladarse a los candidatos republicanos que participaron de los comicios. Sobre la recepción en sus mítines, sostuvo que había sido extraordinaria, aunque reconoció que ese respaldo no se tradujo en votos para el resto del partido.

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También defendió su decisión de pronunciar un discurso en el estanque reflectante del Lincoln Memorial durante la víspera electoral. Ante las críticas por la elección del escenario y el momento, explicó que no había sido pensado como un acto de cierre de campaña, sino como una suerte de “corte de cinta” inaugural.

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