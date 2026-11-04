Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en la derrota republicana, pero defendió la intervención

Tras la fuerte derrota que sufrió su partido en las elecciones de medio término, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que la guerra en Irán tuvo consecuencias en el resultado. En sintonía con el vicepresidente JD Vance, atribuyó parte de las pérdidas al aumento del precio de la gasolina, aunque defendió la intervención militar y aseguró que volvería a tomar la misma decisión.