Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero

En un giro decisivo para la investigación sobre la red de tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes confirmó que el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton deberán declarar a finales de este mes.
Según el cronograma oficial, los Clinton declararán por separado: Hillary Clinton abrirá las comparecencias el 26 de febrero, seguida por su esposo, Bill Clinton, el día 27. "Esperamos ahora interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Maxwell, para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes", declaró el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara.
En tanto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, indicó el martes que cualquier esfuerzo por declararlos en desacato al Congreso estaba "en pausa".
Incluso cuando los Clinton cedieron ante la presión, las negociaciones entre los legisladores del Partido Republicano y los abogados de los Clinton estuvieron marcadas por la desconfianza mientras discutían los detalles de la declaración. Acordaron que las declaraciones fueran transcritas y grabadas en video, comentó Comer.
La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.
Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.