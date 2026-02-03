Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero

Según el cronograma oficial, los Clinton declararán por separado: Hillary Clinton abrirá las comparecencias el 26 de febrero, seguida por su esposo, Bill Clinton, el día 27. "Esperamos ahora interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Maxwell, para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes", declaró el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara.