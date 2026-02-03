Secciones
Mundo

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero

El ex mandatario y la ex secretaria de Estado deberán declarar por separado.

CASO EPSTEIN. Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero CASO EPSTEIN. Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero Foto tomada de The New York Times.
Hace 33 Min

En un giro decisivo para la investigación sobre la red de tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes confirmó que el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton deberán declarar a finales de este mes.

Según el cronograma oficial, los Clinton declararán por separado: Hillary Clinton abrirá las comparecencias el 26 de febrero, seguida por su esposo, Bill Clinton, el día 27. "Esperamos ahora interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Maxwell, para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes", declaró el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara.

"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

¿Crees que eres el diablo?: el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

En tanto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, indicó el martes que cualquier esfuerzo por declararlos en desacato al Congreso estaba "en pausa".

Incluso cuando los Clinton cedieron ante la presión, las negociaciones entre los legisladores del Partido Republicano y los abogados de los Clinton estuvieron marcadas por la desconfianza mientras discutían los detalles de la declaración. Acordaron que las declaraciones fueran transcritas y grabadas en video, comentó Comer.

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Temas Estados Unidos de AméricaHillary ClintonBill ClintonJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica en EEUU: Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy

Polémica en EEUU: Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
2

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
3

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
4

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”
6

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Más Noticias
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

¿Crees que eres el diablo?: el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Comentarios