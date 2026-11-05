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Un cura peruano que vive en Tucumán fue alumno del Papa: “Hablaba lo justo y necesario”

Ronald Tananta lo definió como un sacerdote directo, coherente, piadoso y observador.

El papa León XVI.
El papa León XVI.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

El sacerdote operario diocesano Ronald Tananta, un peruano que vive en Tucumán desde 2005, fue alumno del padre Robert Prevost, antes de que este sea consagrado como el papa León XIV

En una entrevista en LG Play contó que lo conoció en 1997 en el seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo, en el norte del Perú, donde el futuro pontífice se desempeñaba como formador de los seminaristas. Tananta lo definió como un sacerdote directo, coherente, piadoso y observador. “Era un hombre muy humilde, sencillo, servicial. Hablaba lo justo y necesario; y cuando hablaba decía frases contundentes, que te marcan”, describió.

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Vio la elección de pontífice en las oficinas del Obispado de Lima Norte, en Carabayllo. “Estaban prendidos los televisores y cuando anunciaron a Prevost salté de alegría”, dijo. Tananta conoció Uruguay, Argentina y Perú. “En nuestros pueblos latinoamericanos hay un palpitar de la fe. Y en estos momentos nuestro pueblo viene sufriendo: por consecuencias climatológicas, de nuestro obrar; por mucha responsabilidad de nuestros líderes; por la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, las nuevas tecnologías. Es un mundo complejo donde es importante dar una palabra, y más la de un líder católico de la altura de León XIV”, sostuvo.

Consideró que la visita del Papa a la Argentina puede acercar a quienes se alejaron de la Iglesia. “Ese fenómeno ya lo vimos con la elección del papa Francisco. Estuve viviendo tres años en Buenos Aires, y he visto que en 2002, en 2003, en 2004 no había mucha feligresía en templos grandes. Pero cuando Francisco sale elegido pontífice ha habido un resurgimiento de la fe cristiana, un avivamiento, sobre todo en Buenos Aires”, afirmó.

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Esperanza

Finalmente, contó que la comunidad formativa del seminario Nuestra Señora de la Merced y San José, de Tucumán, vive la visita con expectativa. “Tenemos mucha esperanza. Iremos en peregrinación a Córdoba. Tendremos la oportunidad de participar en la misa y en la conferencia que tendrá para los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la catedral de Córdoba”, adelantó.

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