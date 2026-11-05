Un cura peruano que vive en Tucumán fue alumno del Papa: “Hablaba lo justo y necesario”

Vio la elección de pontífice en las oficinas del Obispado de Lima Norte, en Carabayllo. “Estaban prendidos los televisores y cuando anunciaron a Prevost salté de alegría”, dijo. Tananta conoció Uruguay, Argentina y Perú. “En nuestros pueblos latinoamericanos hay un palpitar de la fe. Y en estos momentos nuestro pueblo viene sufriendo: por consecuencias climatológicas, de nuestro obrar; por mucha responsabilidad de nuestros líderes; por la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, las nuevas tecnologías. Es un mundo complejo donde es importante dar una palabra, y más la de un líder católico de la altura de León XIV”, sostuvo.