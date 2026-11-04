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Regional del NOA 2026: confirmaron los horarios de las semifinales que se jugarán en Tucumán Rugby

La Unión de Rugby de Tucumán oficializó la programación de los dos encuentros que definirán a los finalistas del torneo. Los partidos se disputarán este domingo 8 de noviembre en la cancha de Tucumán Rugby, con transmisión de DirecTV.

Lawn Tennis ganó 54-10 a Cardenales y se metió en semifinales del Regional.
Lawn Tennis ganó 54-10 a Cardenales y se metió en semifinales del Regional.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

El Regional del NOA 2026 entra en su etapa decisiva. La Unión de Rugby de Tucumán confirmó los horarios de las semifinales de la Copa Macro, que se disputarán este domingo 8 de noviembre en las instalaciones de Tucumán Rugby, con cuatro equipos que buscarán quedarse con los dos boletos para la gran final.

La jornada comenzará a las 16, cuando Tucumán Rugby se enfrente a Lawn Tennis en el primer cruce. Más tarde, desde las 18.10, Huirapuca y Cardenales protagonizarán la segunda semifinal, que completará el cuadro de finalistas.

Desde la organización informaron que el ingreso al predio estará habilitado a partir de las 12, horario en el que también comenzarán a funcionar los food trucks dispuestos para el público.

Ambos encuentros serán televisados por DirecTV, en una jornada que reunirá a cuatro de los principales protagonistas del rugby regional y definirá quiénes continuarán en carrera por el título más importante del NOA.

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