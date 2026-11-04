Regional del NOA 2026: confirmaron los horarios de las semifinales que se jugarán en Tucumán Rugby
La Unión de Rugby de Tucumán oficializó la programación de los dos encuentros que definirán a los finalistas del torneo. Los partidos se disputarán este domingo 8 de noviembre en la cancha de Tucumán Rugby, con transmisión de DirecTV.
El Regional del NOA 2026 entra en su etapa decisiva. La Unión de Rugby de Tucumán confirmó los horarios de las semifinales de la Copa Macro, que se disputarán este domingo 8 de noviembre en las instalaciones de Tucumán Rugby, con cuatro equipos que buscarán quedarse con los dos boletos para la gran final.
La jornada comenzará a las 16, cuando Tucumán Rugby se enfrente a Lawn Tennis en el primer cruce. Más tarde, desde las 18.10, Huirapuca y Cardenales protagonizarán la segunda semifinal, que completará el cuadro de finalistas.
Desde la organización informaron que el ingreso al predio estará habilitado a partir de las 12, horario en el que también comenzarán a funcionar los food trucks dispuestos para el público.
Ambos encuentros serán televisados por DirecTV, en una jornada que reunirá a cuatro de los principales protagonistas del rugby regional y definirá quiénes continuarán en carrera por el título más importante del NOA.