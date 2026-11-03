Simón Pfister va por otro sueño: jugar las semifinales del Regional del NOA con Tucumán Rugby

Simón Pfister recorrió miles de kilómetros, enfrentó a algunas de las principales potencias del rugby juvenil y se convirtió en una de las revelaciones del Mundial M-20 de Georgia. También dio sus primeros pasos en el profesionalismo con Tarucas y comenzó a proyectarse como una de las grandes promesas argentinas. Sin embargo, entre tantas experiencias que marcaron su extraordinario 2026, todavía tenía una cuenta pendiente mucho más cercana a sus raíces: jugar una semifinal del Regional del NOA con Tucumán Rugby. A sus 19 años, el sueño que lo acompañó desde chico está a punto de concretarse.