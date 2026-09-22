Regional del NOA: Cardenales marca el ritmo y detrás nadie consigue despegarse

El “Purpurado” manda con 20 puntos y todavía no perdió. Su campaña fue creciendo a medida que aumentó la dificultad: venció 31-28 a Jockey de Salta, 23-22 a Universitario y 21-17 a Los Tarcos; después sobrevivió al 43-40 frente a Lince y dio posiblemente su demostración más importante ante Natación. Perdía 26-12 contra el flamante campeón del Interior B y respondió con cuatro tries consecutivos para ganar 40-33.