Regional del NOA: Cardenales marca el ritmo y detrás nadie consigue despegarse

Resumen para apurados
- Cardenales lidera invicto el Regional del NOA de rugby con 20 puntos tras cinco fechas, distanciándose en la tabla tras vencer a Natación en un duelo clave.
- El escolta Lawn Tennis suma 16 unidades y cinco clubes pelean apretados detrás, afectados por el desgaste de competencias nacionales y marcadas irregularidades.
- Restan cuatro jornadas con cruces directos decisivos que definirán los clasificados, empezando por una sexta fecha bisagra donde el puntero visitará a Huirapuca.
Cinco fechas alcanzaron para dejar una certeza y varias preguntas. La certeza es Cardenales. Las preguntas empiezan inmediatamente detrás. ¿Quién puede seguirle el ritmo? ¿Cuánto pesará el desgaste acumulado por los torneos nacionales? ¿Quién encontrará regularidad cuando el margen de error empiece a desaparecer?
El “Purpurado” manda con 20 puntos y todavía no perdió. Su campaña fue creciendo a medida que aumentó la dificultad: venció 31-28 a Jockey de Salta, 23-22 a Universitario y 21-17 a Los Tarcos; después sobrevivió al 43-40 frente a Lince y dio posiblemente su demostración más importante ante Natación. Perdía 26-12 contra el flamante campeón del Interior B y respondió con cuatro tries consecutivos para ganar 40-33.
No es solamente una cuestión de resultados. Cardenales demostró que puede ganar partidos cerrados, sostenerse cuando juega mal y acelerar cuando queda contra las cuerdas. Además encontró en Cipriano Cerrutti una figura determinante: frente a Lince aportó 33 puntos.
Persecución
Detrás aparece Lawn Tennis con 16. El “Benjamín” probablemente sea el equipo de mayor capacidad para producir puntos en ráfagas: hizo 59 contra Lince y viene de marcarle 60 a Huirapuca. Pero su problema estuvo en sostener esa superioridad. Perdió 27-23 con Los Tarcos y dejó escapar un 24-3 frente a Natación para terminar cayendo 31-27.
Después empieza el embotellamiento: Huirapuca, Natación y Los Tarcos tienen 14; Universitario, 13; y Tucumán Rugby, 11. Seis puntos separan al segundo del séptimo.
Natación representa un caso particular. Viene de conquistar el Interior B justamente frente a Lawn Tennis y durante varias semanas debió administrar energías entre dos competencias. Aun así, mostró profundidad de plantel y capacidad de reacción. La derrota con Cardenales no cambia demasiado esa lectura: llegó a dominar 26-12 al puntero antes de sufrir la ráfaga “Purpurada”.
Huirapuca también demostró que puede discutirle a cualquiera. Le ganó 48-24 a Universitario de Salta y 37-33 a Tucumán Rugby, aunque el 60-37 sufrido frente a Lawn Tennis frenó su impulso. Los Tarcos, por su parte, comenzó golpeando al campeón defensor: derrotó 26-24 a Tucumán Rugby y luego se quedó con el clásico frente a Lawn Tennis. Sin embargo, las caídas contra Cardenales y Universitario le impidieron afirmarse arriba.
Tucumán Rugby atraviesa otra realidad. El último campeón alternó el Regional con el Interior A y viene de quedar eliminado ante Duendes. En el torneo Regional ya perdió tres veces: Los Tarcos, Huirapuca y, en la última jornada, Universitario de Salta por 40-35. Su triunfo agónico 29-27 sobre Natación demostró que conserva herramientas, pero ahora necesita continuidad.
El fixture
La sexta fecha puede funcionar como una bisagra. Este fin de semana, Huirapuca recibirá a Cardenales y Tucumán Rugby jugará con Lawn Tennis. Natación tendrá una oportunidad importante frente a Jockey de Salta, mientras Universitario visitará a Lince y Los Tarcos viajará para enfrentar a Universitario de Salta.
Después comenzarán los cruces que pueden romper definitivamente la tabla. Cardenales todavía deberá enfrentar a Tucumán Rugby, Lawn Tennis y Universitario de Salta; Lawn Tennis tendrá además a Universitario, Cardenales y Jockey; mientras Natación se cruzará con Universitario, Los Tarcos y Lince. El calendario reserva también un Los Tarcos-Huirapuca para la última jornada.
Por eso, cinco fechas dejaron una imagen engañosa. Cardenales consiguió una ventaja importante, pero detrás todavía no existe un segundo orden establecido. Lawn Tennis amenaza, Natación llega fortalecido por su título nacional, Huirapuca y Los Tarcos siguen prendidos, Universitario crece y Tucumán Rugby tiene la obligación de reaccionar.
Quedan cuatro fechas. A partir de ahora, cada cruce directo puede valer mucho más que cuatro puntos.