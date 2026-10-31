Regional del NOA: quiénes clasificaron a semifinales, cómo quedó la tabla y cuándo se juegan

Resumen para apurados
- Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Tucumán Rugby clasificaron a semifinales del Regional del NOA tras cerrar la fase regular en Tucumán para competir por el campeonato.
- Lawn Tennis lideró la tabla, mientras que Tucumán Rugby selló un agónico pase con punto bonus por desempate de tries ante Cardenales; Natación se impuso a Lince.
- Las semifinales se disputarán el 8 de noviembre en Yerba Buena, donde Tucumán Rugby defenderá el título y Natación y Gimnasia buscará su tercera corona del año.
El Regional del NOA ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Después de una novena fecha cargada de emociones, Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby se quedaron con los boletos para disputar la fase decisiva del campeonato. La definición fue una de las más apasionantes de los últimos tiempos, con resultados que modificaron las posiciones hasta los minutos finales.
Lawn Tennis y Huirapuca habían asegurado su clasificación con una fecha de anticipación, pero los otros dos lugares permanecían abiertos. Natación y Gimnasia cumplió con su objetivo al derrotar 47-34 a Lince como visitante, mientras que Tucumán Rugby consiguió una clasificación agónica después de imponerse 38-24 sobre Universitario en Ojo de Agua.
El desenlace más ajustado se produjo en la pelea por el cuarto puesto. Cardenales goleó 57-22 a Universitario de Salta y alcanzó los 26 puntos, los mismos que Tucumán Rugby. Sin embargo, el equipo de Yerba Buena logró sumar el punto bonus ofensivo gracias a un try penal en los minutos finales y consiguió la clasificación por el criterio de desempate de tries a favor.
Por su parte, Los Tarcos necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero cayó 50-33 ante Huirapuca y se despidió de la competencia. Lawn Tennis, en tanto, ratificó su condición de líder con una contundente victoria 76-43 sobre Jockey Club de Salta.
Cómo quedó la tabla de posiciones del Regional del NOA
Con estos resultados, Lawn Tennis terminó como líder de la fase regular con 35 puntos, seguido por Huirapuca, con 31. Natación y Gimnasia ocupó el tercer lugar, con 27 unidades, mientras que Tucumán Rugby completó los puestos de clasificación con 26, la misma cantidad que Cardenales, que terminó quinto por el criterio de desempate.
Más atrás quedaron Los Tarcos, en la sexta posición con 21 puntos, y Universitario de Tucumán, séptimo con 19. Universitario de Salta finalizó octavo con 13 unidades, mientras que Lince y Jockey Club de Salta cerraron la tabla con nueve puntos cada uno, en el noveno y décimo puesto, respectivamente.
Cómo se jugarán las semifinales del Regional del NOA
Las semifinales del Regional del NOA se disputarán el domingo 8 de noviembre en las instalaciones de Tucumán Rugby, en Yerba Buena. Lawn Tennis, primero de la fase regular, enfrentará a Tucumán Rugby, que terminó cuarto, mientras que Huirapuca, segundo, se medirá con Natación y Gimnasia, tercero, por el otro boleto a la final.
La particularidad es que serán los mismos cuatro equipos que disputaron las semifinales del Torneo Anual Tucumano, aunque esta vez los cruces serán diferentes. En aquella oportunidad, Natación derrotó 33-31 a Lawn Tennis y Huirapuca superó 25-19 a Tucumán Rugby.
De esta manera, el enfrentamiento entre Huirapuca y Natación tendrá un condimento especial: será la revancha de la final del Anual, en la que los "Blancos" se consagraron campeones tras imponerse 38-26. Además, Natación buscará seguir en carrera por su tercer título de la temporada, después de conquistar también el Torneo del Interior B.
En la otra semifinal, Lawn Tennis, el equipo que terminó primero en la fase regular, enfrentará a Tucumán Rugby, vigente campeón del Regional del NOA, que buscará defender la corona obtenida en 2025.