Regional del NOA: quiénes clasificaron a semifinales, cómo quedó la tabla y cuándo se juegan

El Regional del NOA ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Después de una novena fecha cargada de emociones, Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby se quedaron con los boletos para disputar la fase decisiva del campeonato. La definición fue una de las más apasionantes de los últimos tiempos, con resultados que modificaron las posiciones hasta los minutos finales.