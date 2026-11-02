Con el tucumano Juan Bautista Maris, Argentina ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud
El seleccionado nacional de rugby seven derrotó 36-5 a Canadá en Dakar 2026 y se subió al podio. El jugador tucumano participó en los cinco encuentros del certamen y fue titular en dos de ellos.
Resumen para apurados
- Argentina ganó la medalla de bronce de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras vencer a Canadá 36-5, con el tucumano Juan Bautista Maris en el plantel.
- El equipo venció a Uganda y Japón en fase inicial, cayó con Francia y perdió la semifinal ante Sudáfrica por 24-12, recuperándose luego con contundencia en el duelo por el podio.
- El logro ratifica la competitividad del rugby seven formativo de Argentina y proyecta a Maris y a sus compañeros hacia el seleccionado mayor de Los Pumas 7s.
El rugby argentino sumó una nueva alegría internacional. Con la presencia del tucumano Juan Bautista Maris, el seleccionado nacional de seven conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de derrotar contundentemente a Canadá por 36-5 en el encuentro decisivo por el tercer puesto.
El equipo albiceleste había comenzado su participación con dos victorias categóricas. En el debut superó 49-0 a Uganda y posteriormente venció 31-5 a Japón. Aunque perdió 24-7 frente a Francia en el cierre de la fase de grupos, consiguió avanzar a las semifinales por la medalla de oro.
En esa instancia, Argentina estuvo cerca de dar otro golpe. Frente a Sudáfrica comenzó con una ventaja de 12-0, gracias a los tries de Federico Anderson y Federico Kantz. Sin embargo, los sudafricanos reaccionaron durante el segundo tiempo, revirtieron el resultado y terminaron imponiéndose por 24-12.
Maris, protagonista del recorrido argentino
Lejos de quedarse con la frustración, el seleccionado nacional respondió en el partido por el bronce. Anderson fue la gran figura con tres tries, mientras que Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos también apoyaron conquistas. Kantz aportó dos conversiones y Joaquín Zapiola completó el marcador con otra.
Maris tuvo participación en los cinco encuentros del torneo. Fue titular frente a Uganda y Sudáfrica, mientras que ingresó desde el banco ante Japón, Francia y Canadá.
De esta manera, el tucumano cerró su experiencia olímpica juvenil con una medalla y una participación constante en el equipo argentino, que logró recuperarse de la derrota en semifinales para asegurarse un lugar en el podio de Dakar.