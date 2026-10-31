Tucumán Rugby venció a Universitario y se metió en las semifinales del Regional del NOA

El golpe desorientó al “Verdinegro”, pero un error local le devolvió el pulso. Tras un mal pase de Universitario, Tucumán Rugby metió el pie a campo abierto y armó un contragolpe letal. La acción terminó en una marea de cuerpos dentro del ingoal, donde un jugador de “Uni” alcanzó a trabar la pelota en el aire de forma providencial para evitar que apoyaran. Fue un aviso del despertar visitante. Apenas instantes después, el elenco de Yerba Buena insistió y Franco Vanni encontró el hueco para escabullirse hacia el try. Pfister no falló y devolvió la ventaja a la visita por 21 a 17. Enseguida, la conexión entre backs volvió a dar réditos: Vanni envió un pase con el pie hacia el ingoal y Pfister se zambulló para apoyar y ampliar la ventaja a 26 a 17. Prácticamente después del saque de mitad de cancha, el apertura Albornoz dio otro golpe letal que puso las cosas 31 a 17.