Irlanda confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas: nuevo capitán, regresos y tres bajas importantes
Andy Farrell definió los 23 jugadores que recibirán al seleccionado argentino en Dublín por el Nations Championship. Dan Sheehan será el capitán ante la ausencia de Caelan Doris, mientras que Mack Hansen volverá al equipo después de superar una lesión.
Resumen para apurados
- Andy Farrell confirmó la formación de Irlanda con Dan Sheehan como capitán para recibir a Los Pumas en Dublín por el Nations Championship.
- El equipo afronta las bajas por lesión de Doris, Conan y Crowley, pero recupera al wing Mack Hansen e incluye al apertura Sam Prendergast.
- Irlanda busca hacer valer su localía con variantes tácticas, mientras que Argentina intentará lograr su primer triunfo histórico como visitante.
Irlanda tiene todo listo para recibir a Los Pumas en el Aviva Stadium de Dublín. El entrenador Andy Farrell confirmó la formación para el encuentro correspondiente al Nations Championship, con varias novedades respecto de sus últimas presentaciones. La principal será la designación de Dan Sheehan como capitán, en reemplazo de Caelan Doris, quien quedó descartado por lesión.
El hooker asumirá la conducción de un seleccionado que también tendrá las ausencias de Jack Conan y Jack Crowley, dos piezas importantes dentro de la estructura irlandesa. Sin embargo, Farrell recuperará jugadores de jerarquía para afrontar el compromiso frente a Argentina.
Uno de los regresos más destacados será el de Mack Hansen, quien superó una lesión en el tobillo y disputará su primer partido del año con la camiseta del “Trébol”. El wing ocupará una de las posiciones del fondo de la cancha junto a Robert Baloucoune y Hugo Keenan.
Las novedades del equipo irlandés
Otra de las principales noticias será la presencia de Sam Prendergast como apertura titular. El joven número 10 estuvo en duda por molestias físicas, pero logró recuperarse y será el encargado de conducir el ataque del seleccionado local.
Además, Sean Jansen tendrá su oportunidad de debutar como titular en la tercera línea, acompañado por Ryan Baird y Nick Timoney.
Farrell también contará con alternativas de experiencia entre los suplentes, como Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park y Bundee Aki, quienes podrían aportar soluciones durante el segundo tiempo.
La formación de Irlanda para enfrentar a Los Pumas
Titulares: Andrew Porter, Dan Sheehan (capitán), Tadhg Furlong, Joe McCarthy, Tadhg Beirne, Ryan Baird, Nick Timoney, Sean Jansen, Craig Casey, Sam Prendergast, Mack Hansen, Stuart McCloskey, Robbie Henshaw, Robert Baloucoune y Hugo Keenan.
Suplentes: Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley y Bundee Aki.
Con estas modificaciones, Irlanda buscará aprovechar su localía frente a un seleccionado argentino que intentará conseguir su primera victoria como visitante ante el conjunto europeo.