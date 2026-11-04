DeportesRugby

Irlanda confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas: nuevo capitán, regresos y tres bajas importantes

Andy Farrell definió los 23 jugadores que recibirán al seleccionado argentino en Dublín por el Nations Championship. Dan Sheehan será el capitán ante la ausencia de Caelan Doris, mientras que Mack Hansen volverá al equipo después de superar una lesión.

Irlanda confirmó los 23 jugadores que estarán en el duelo contra Los Pumas.
Irlanda confirmó los 23 jugadores que estarán en el duelo contra Los Pumas.
Por Redacción Deportes Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Andy Farrell confirmó la formación de Irlanda con Dan Sheehan como capitán para recibir a Los Pumas en Dublín por el Nations Championship.
  • El equipo afronta las bajas por lesión de Doris, Conan y Crowley, pero recupera al wing Mack Hansen e incluye al apertura Sam Prendergast.
  • Irlanda busca hacer valer su localía con variantes tácticas, mientras que Argentina intentará lograr su primer triunfo histórico como visitante.
Resumen generado con IA

Irlanda tiene todo listo para recibir a Los Pumas en el Aviva Stadium de Dublín. El entrenador Andy Farrell confirmó la formación para el encuentro correspondiente al Nations Championship, con varias novedades respecto de sus últimas presentaciones. La principal será la designación de Dan Sheehan como capitán, en reemplazo de Caelan Doris, quien quedó descartado por lesión.

El hooker asumirá la conducción de un seleccionado que también tendrá las ausencias de Jack Conan y Jack Crowley, dos piezas importantes dentro de la estructura irlandesa. Sin embargo, Farrell recuperará jugadores de jerarquía para afrontar el compromiso frente a Argentina.

Uno de los regresos más destacados será el de Mack Hansen, quien superó una lesión en el tobillo y disputará su primer partido del año con la camiseta del “Trébol”. El wing ocupará una de las posiciones del fondo de la cancha junto a Robert Baloucoune y Hugo Keenan.

Las novedades del equipo irlandés

Otra de las principales noticias será la presencia de Sam Prendergast como apertura titular. El joven número 10 estuvo en duda por molestias físicas, pero logró recuperarse y será el encargado de conducir el ataque del seleccionado local.

Además, Sean Jansen tendrá su oportunidad de debutar como titular en la tercera línea, acompañado por Ryan Baird y Nick Timoney.

Farrell también contará con alternativas de experiencia entre los suplentes, como Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park y Bundee Aki, quienes podrían aportar soluciones durante el segundo tiempo.

La formación de Irlanda para enfrentar a Los Pumas

Titulares: Andrew Porter, Dan Sheehan (capitán), Tadhg Furlong, Joe McCarthy, Tadhg Beirne, Ryan Baird, Nick Timoney, Sean Jansen, Craig Casey, Sam Prendergast, Mack Hansen, Stuart McCloskey, Robbie Henshaw, Robert Baloucoune y Hugo Keenan.

Suplentes: Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley y Bundee Aki.

Con estas modificaciones, Irlanda buscará aprovechar su localía frente a un seleccionado argentino que intentará conseguir su primera victoria como visitante ante el conjunto europeo.

Temas Los Pumas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas viajan a Dublín con cuatro tucumanos: la lista de Contepomi para el cierre del Nations Championship

Los Pumas viajan a Dublín con cuatro tucumanos: la lista de Contepomi para el cierre del Nations Championship

La prensa irlandesa elogió a Los Pumas y advirtió sobre su potencial antes del duelo en Dublín

La prensa irlandesa elogió a Los Pumas y advirtió sobre su potencial antes del duelo en Dublín

Argentino Juvenil M-17: Tucumán enfrentará a Rosario en semifinales y buscará el título como local

Argentino Juvenil M-17: Tucumán enfrentará a Rosario en semifinales y buscará el título como local

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

Con el tucumano Juan Bautista Maris, Argentina ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con el tucumano Juan Bautista Maris, Argentina ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Lo más popular
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
1

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
2

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
3

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
4

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
2

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
4

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
5

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Más Noticias
Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios