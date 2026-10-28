La prensa irlandesa elogió a Los Pumas y advirtió sobre su potencial antes del duelo en Dublín
El portal The 42 destacó la calidad individual del seleccionado argentino, recordó sus últimas actuaciones ante Irlanda y puso el foco en los refuerzos del cuerpo técnico de Felipe Contepomi. Ambos equipos se enfrentarán el 6 de noviembre por el Nations Championship.
Resumen para apurados
- La prensa de Irlanda elogió el nivel de Los Pumas y alertó sobre su potencial antes del duelo del 6 de noviembre en Dublín, en el marco del torneo Nations Championship.
- El análisis destacó a figuras como Matera y la llegada de Edwards y Ledesma al cuerpo técnico, en la antesala de un choque donde Argentina arrastra cuatro caídas al hilo.
- El seleccionado argentino buscará quebrar la racha adversa y recuperar protagonismo internacional para consolidar su estructura con miras a la Copa del Mundo de 2027.
A poco más de una semana del enfrentamiento entre Los Pumas e Irlanda, la prensa local comenzó a analizar las fortalezas y debilidades del seleccionado argentino. El portal irlandés The 42 dedicó un artículo al equipo dirigido por Felipe Contepomi, en el que destacó la jerarquía de varios de sus jugadores, recordó los antecedentes recientes en Dublín y advirtió sobre el desafío que representará el conjunto albiceleste.
El encuentro se disputará el viernes 6 de noviembre en el Aviva Stadium, por el Nations Championship. Será una nueva oportunidad para que Los Pumas intenten cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Irlanda, correspondientes a los enfrentamientos de 2017, 2018, 2021 y 2024.
El medio recordó especialmente el último cruce, cuando los irlandeses se impusieron por 22-19 en noviembre de 2024. Aquella noche, Argentina llegó a los minutos finales con posibilidades de conseguir una victoria histórica, pero perdió la posesión cuando atacaba dentro de las 22 yardas rivales.
“Los Pumas estarán decididos a enderezar el rumbo”, señaló la publicación, que también destacó la relación de Contepomi con Dublín. En ese sentido, recordó la victoria argentina sobre los British and Irish Lions en 2025, antes de que el combinado británico-irlandés iniciara su gira por Australia.
Elogios para las figuras argentinas
Uno de los aspectos centrales del análisis fue la calidad individual del plantel. The 42 destacó especialmente a los referentes del pack de forwards y a los jugadores capaces de desequilibrar en ataque.
“Jugadores como Pablo Matera y Julián Montoya pueden medirse con los mejores”, sostuvo el medio, que también mencionó el crecimiento de Pedro Rubiolo como una de las piezas importantes del seleccionado.
Entre los backs, la publicación resaltó las condiciones de Juan Cruz Mallía, Tomás Albornoz y Bautista Delguy, jugadores a los que les atribuyó la capacidad de generar situaciones de peligro a partir de su talento individual.
Un cuerpo técnico reforzado para el Mundial
El análisis también puso el foco en los cambios introducidos por Contepomi en su equipo de trabajo. Entre ellos, la incorporación del reconocido entrenador defensivo Shaun Edwards, quien acompañará al seleccionado hasta el Mundial de 2027, y el regreso de Mario Ledesma, ahora como entrenador de forwards.
El portal consideró que ambas incorporaciones representan una importante dosis de experiencia para un cuerpo técnico que también cuenta con Kendrick Lynn en ataque y Juan Martín Fernández Lobbe en el trabajo del breakdown y el lineout.
De todos modos, la publicación no pasó por alto las dificultades que atravesó Argentina durante la temporada. “El 2026 no ha sido un buen año hasta ahora para la selección argentina de Contepomi”, evaluó el medio.
Con el Mundial de 2027 como principal objetivo, Los Pumas buscarán aprovechar su visita a Dublín para recuperar protagonismo internacional. Del otro lado estará una Irlanda que ganó los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos y que intentará prolongar su dominio ante el seleccionado argentino.