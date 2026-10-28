La prensa irlandesa elogió a Los Pumas y advirtió sobre su potencial antes del duelo en Dublín

A poco más de una semana del enfrentamiento entre Los Pumas e Irlanda, la prensa local comenzó a analizar las fortalezas y debilidades del seleccionado argentino. El portal irlandés The 42 dedicó un artículo al equipo dirigido por Felipe Contepomi, en el que destacó la jerarquía de varios de sus jugadores, recordó los antecedentes recientes en Dublín y advirtió sobre el desafío que representará el conjunto albiceleste.