Los Pumas viajan a Dublín con cuatro tucumanos: la lista de Contepomi para el cierre del Nations Championship

Resumen para apurados
- Felipe Contepomi confirmó el plantel de 33 jugadores de Los Pumas que viajará a Dublín para enfrentar a Irlanda por el Nations Championship, con la inclusión de cuatro tucumanos.
- La lista se definió tras tres días de prácticas en Londres y suma a Facundo Isa por el lesionado Santiago Grondona, además de bajas previas como la del pilar Thomas Gallo.
- Tras el duelo en Irlanda, el seleccionado nacional visitará a Italia y Francia antes de disputar las finales en Twickenham para completar su calendario internacional del año.
Los Pumas cerraron la concentración de tres días en Londres y confirmaron a los 33 jugadores que afrontarán el cierre del Nations Championship, con cuatro tucumanos en la lista. Tomás Albornoz, Gonzalo García, Mateo Carreras y Francisco Moreno forman parte del grupo que volverá a reunirse en Dublín para preparar el debut ante Irlanda, el viernes 6 de noviembre.
Albornoz y García, la dupla de medios que fue titular en el arranque del torneo ante Escocia, en Córdoba, siguen entre los elegidos de Felipe Contepomi. El apertura, formado en Tucumán Rugby, juega en Toulon. El medio scrum, surgido de Natación y Gimnasia, defiende desde esta temporada la camiseta de Pau, también en el Top 14 de Francia. Los dos se habían perdido la ventana de agosto por la pretemporada con sus clubes.
Mateo Carreras, wing surgido de Los Tarcos y jugador de Bayonne, es otro de los nombres habituales del ciclo. Moreno, en cambio, es el que viene en ascenso. El pilar derecho, formado en Lince y Universitario, juega en Newcastle Red Bulls, de la Premiership inglesa, y debutó con Los Pumas en la ventana de agosto. Su lugar en la lista confirma que se ganó un espacio en la primera línea.
Los cambios y el fixture
El que no estará es Thomas Gallo. El pilar tucumano, que había sido citado al camp, quedó afuera por una lesión en el hombro izquierdo. Su baja y la de Santiago Carreras ya habían sido comunicadas. Respecto del grupo que trabajó en Londres, el único cambio obligado es el ingreso de Facundo Isa en lugar de Santiago Grondona, que se lesionó. Además, la lista podrá tener modificaciones semana a semana.
Contepomi hizo un balance de la concentración en la capital inglesa. “Fueron tres días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”, explicó el head coach.
Después de Irlanda, el viernes 6 a las 17.10 en el Aviva Stadium, Los Pumas visitarán a Italia el sábado 14 a las 8.40 en el estadio Luigi Ferraris de Génova. Luego enfrentarán a Francia el sábado 21 a las 17.10 en el Stade de France, en París. El cierre será en el Fin de Semana de Finales, del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, con rival a confirmar. “Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera”, afirmó Contepomi.