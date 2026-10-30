Los Pumas viajan a Dublín con cuatro tucumanos: la lista de Contepomi para el cierre del Nations Championship

Después de Irlanda, el viernes 6 a las 17.10 en el Aviva Stadium, Los Pumas visitarán a Italia el sábado 14 a las 8.40 en el estadio Luigi Ferraris de Génova. Luego enfrentarán a Francia el sábado 21 a las 17.10 en el Stade de France, en París. El cierre será en el Fin de Semana de Finales, del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, con rival a confirmar. “Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera”, afirmó Contepomi.