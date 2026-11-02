Argentino Juvenil M-17: Tucumán enfrentará a Rosario en semifinales y buscará el título como local

Después de varias reprogramaciones que demoraron el cierre de la fase de grupos, el Campeonato Argentino Juvenil M-17 ya tiene confirmado el fixture de su etapa decisiva. El Concentrado se disputará íntegramente en San Miguel de Tucumán, los días 11 y 15 de noviembre, con el seleccionado tucumano como uno de los protagonistas en la lucha por el título.