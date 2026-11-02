Argentino Juvenil M-17: Tucumán enfrentará a Rosario en semifinales y buscará el título como local
El seleccionado “Naranja” jugará el 11 de noviembre, desde las 19.30, en Los Tarcos. El Concentrado reunirá a los mejores equipos del país y tendrá sus definiciones el 15 de noviembre, con partidos en Los Tarcos y Cardenales.
Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará a Rosario el 11 de noviembre en Los Tarcos por las semifinales del Argentino Juvenil M-17 de rugby, buscando el pase a la final del torneo como local.
- Tras varias reprogramaciones en la fase de grupos, el seleccionado tucumano quedó segundo en su zona, mientras que Rosario lideró la suya. La otra semifinal será Buenos Aires-Cuyo.
- El certamen culminará el 15 de noviembre y definirá tanto al nuevo campeón juvenil como los ascensos y descensos, con el anfitrión intentando cortar la hegemonía de Buenos Aires.
Después de varias reprogramaciones que demoraron el cierre de la fase de grupos, el Campeonato Argentino Juvenil M-17 ya tiene confirmado el fixture de su etapa decisiva. El Concentrado se disputará íntegramente en San Miguel de Tucumán, los días 11 y 15 de noviembre, con el seleccionado tucumano como uno de los protagonistas en la lucha por el título.
La “Naranja” finalizó segunda en la Zona 1, con 10 puntos, detrás de Buenos Aires, que terminó con puntaje ideal (15). De esta manera, enfrentará a Rosario, líder de la Zona 2 con 11 unidades, en una de las semifinales del certamen.
El encuentro se disputará el miércoles 11 de noviembre, desde las 19.30, en Los Tarcos Rugby Club. En la otra semifinal, Buenos Aires se medirá con Cuyo a partir de las 16.30. Los ganadores avanzarán a la final del domingo 15, programada para las 18.
Los últimos encuentros pendientes también quedaron resueltos. Nordeste derrotó 34-12 a Austral, mientras que Chile superó 37-0 a Oeste, resultados que permitieron completar las posiciones de la Zona Ascenso.
La programación completa del Concentrado
Miércoles 11 de noviembre – Los Tarcos Rugby Club
Zona Campeonato
- 9.00: Córdoba vs. Santa Fe (partido 26).
- 10.30: Salta vs. Uruguay (partido 28).
- 16.30: Buenos Aires vs. Cuyo (partido 30, semifinal).
- 19.30: Rosario vs. Tucumán (partido 32, semifinal).
- 9.00: Oeste vs. Austral (partido 25).
- 10.30: Alto Valle vs. San Juan (partido 27).
- 16.30: Nordeste vs. Chile (partido 29).
- 18.00: Mar del Plata vs. Entre Ríos (partido 31).
Zona Campeonato
- 10.30: Perdedor del partido 26 vs. perdedor del partido 28 (séptimo puesto y descenso).
- 10.30: Ganador del partido 26 vs. ganador del partido 28 (quinto puesto, en Cardenales).
- 10.30: Perdedor del partido 30 vs. perdedor del partido 32 (tercer puesto).
- 18.00: Ganador del partido 30 vs. ganador del partido 32 (final por el título).
- 9.00: Perdedor del partido 25 vs. perdedor del partido 27 (15° puesto y descenso al Select 12).
- 9.00: Ganador del partido 25 vs. ganador del partido 27 (13° puesto, en Cardenales).
- 9.00: Perdedor del partido 29 vs. perdedor del partido 31 (11° puesto).
- 16.30: Ganador del partido 29 vs. ganador del partido 31 (final de la Zona Ascenso).
- 16.30: Chubut vs. Santiago del Estero (final por el ascenso a la Zona Ascenso).
El seleccionado que finalice octavo en la Zona Campeonato descenderá a la Zona Ascenso, mientras que el campeón de esta última categoría ocupará su lugar en la máxima división.
A su vez, el equipo que termine en el puesto 16 de la Zona Ascenso perderá la categoría y será reemplazado por el ganador del Select 12, cuya final disputarán Santiago del Estero, campeón del Norte, y Chubut, vencedor del Sur.
Tucumán buscará aprovechar la localía para conquistar el título frente a rivales de jerarquía. Buenos Aires llega como bicampeón defensor, después de sus consagraciones en 2024 y 2025, mientras que Rosario levantó el trofeo en 2023.
Con el fixture confirmado, la “Naranja” tendrá la oportunidad de disputar las semifinales ante su público y buscar un lugar en la gran final del Campeonato Argentino Juvenil M17.