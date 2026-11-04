Tomás Albornoz, antes del duelo de Los Pumas ante Irlanda: “Tenemos la oportunidad de hacer historia”
El apertura tucumano será titular en Dublín y buscará conducir al seleccionado argentino hacia su primera victoria como visitante frente a Irlanda. También se refirió al impacto que provocó la lesión de Santiago Carreras y a la llegada de Shaun Edwards al cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- Tomás Albornoz será el apertura titular de Los Pumas este viernes ante Irlanda en Dublín por el Nations Championship, buscando lograr una victoria histórica como visitante.
- La titularidad de Albornoz se da tras la grave lesión ligamentaria de Santiago Carreras, sumada a la reciente incorporación de Shaun Edwards para reforzar la defensa del equipo.
- Un triunfo permitiría a Argentina vencer a Irlanda en Dublín por primera vez en la historia, consolidando el recambio generacional y el esquema táctico del seleccionado.
Tomás Albornoz tendrá una responsabilidad especial este viernes. El apertura tucumano vestirá la camiseta número "10" de Los Pumas frente a Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublín, por el Nations Championship. Más allá de la exigencia deportiva, el encuentro representa una oportunidad histórica: conseguir la primera victoria del seleccionado argentino como visitante ante el conjunto irlandés.
“Sabemos y somos conscientes que nunca se le ganó a Irlanda acá en Irlanda, así que tenemos esa oportunidad de hacer historia con esta camiseta que es la verdad que algo muy lindo, una oportunidad única y la queremos tomar”, expresó Albornoz en diálogo con ESPN.
El tucumano aseguró que el equipo buscará asumir el protagonismo desde el comienzo, tomando como referencia la actuación frente a los British & Irish Lions en 2025.
“Queremos proponer nuestro juego en el Aviva y lo vamos a ir a buscar”, afirmó. Además, destacó que cuando Los Pumas toman la iniciativa se convierten en un equipo difícil de enfrentar.
El golpe por la lesión de Santiago Carreras
Uno de los temas que atravesó la preparación argentina fue la grave lesión de Santiago Carreras, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un encuentro entre Bath y Gloucester.
“Santi obviamente fue un golpe muy duro para el grupo porque es alguien muy importante para nuestro grupo. Además es un amigo para mí, así que la verdad que fue bastante duro”, reconoció Albornoz.
El apertura también destacó la influencia de su compañero dentro del seleccionado. “Nos ayuda mucho, da mucha claridad al grupo, nos da una tranquilidad grande que él esté en el equipo, así que es una gran pérdida para nosotros”, lamentó.
Las claves para enfrentar a Irlanda
Albornoz anticipó un encuentro de máxima exigencia física, especialmente por la capacidad del seleccionado irlandés para conservar la posesión y construir ataques prolongados.
“Ganar el contacto en cada situación va a ser muy importante y después mantenernos en partido todo el tiempo y llevar el partido hasta los 80 minutos”, explicó.
También se refirió a los primeros trabajos con Shaun Edwards, nuevo entrenador de defensa de Los Pumas, y destacó su estilo directo de comunicación.
“Transmite un mensaje fuerte, quiere una defensa agresiva, así que nos va a servir mucho”, señaló.
Con ese desafío por delante, Albornoz buscará transformar la ilusión en una actuación que le permita a Los Pumas escribir una página inédita de su historia en Dublín.