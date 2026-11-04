Felipe Contepomi explicó cómo eligió a los 23 de Los Pumas para enfrentar a Irlanda: “No es nuestro estilo buscar excusas”
El entrenador del seleccionado argentino destacó la competencia interna del plantel y aseguró que todos los jugadores están en condiciones físicas óptimas. Además, se refirió al exigente calendario europeo y a la importancia de administrar las cargas.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi confirmó los 23 jugadores de Los Pumas para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship, destacando la fuerte competencia interna del plantel.
- Pese a contar con un solo día de prácticas y el desgaste de quienes juegan en Europa, el DT aseguró que los 33 rugbiers están físicamente al 100% y descartó excusas.
- El cuerpo técnico evaluará el impacto físico y la acumulación de cansancio tras el partido en Dublín para definir la rotación y cargas en el cierre de la gira europea.
Felipe Contepomi afronta uno de los desafíos más exigentes de la temporada con Los Pumas. Después de confirmar la formación de 23 jugadores que enfrentarán a Irlanda en Dublín, por el Nations Championship, el entrenador destacó el nivel de competencia interna y aseguró que la exigencia del calendario no será una excusa para el rendimiento del seleccionado argentino.
“Esta semana tuvimos un solo día de entrenamiento, pero fue un día espectacular de competencia”, señaló Contepomi, quien reconoció que la elección de los convocados resultó especialmente difícil por el rendimiento del grupo.
El entrenador también resaltó la importancia de quienes quedaron fuera de la convocatoria. “Nuestro nivel del equipo va a estar dado lamentablemente por los 10 que no juegan”, explicó, y remarcó que los seleccionados tendrán la responsabilidad de representar al equipo de la mejor manera.
La exigencia del calendario y el estado físico del plantel
Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el desgaste de los jugadores que participan en las principales ligas europeas, especialmente en Francia, como Julián Montoya y Justo Piccardo.
Contepomi evitó utilizar esa situación como justificación. “Podés quejarte de lo que quieras, pero es la realidad y no es nuestro estilo ni buscar excusas ni demás”, sostuvo.
Además, elogió la predisposición de sus dirigidos. “Me saco el sombrero y es admirable cómo siempre quieren jugar”, destacó.
Sin embargo, reconoció que la acumulación de partidos puede representar un riesgo físico, particularmente cuando los futbolistas arrastran molestias que les impiden entrenarse con normalidad.
“Te empezás a desentrenar y después tenés una exigencia del máximo nivel en lo que es el partido”, explicó.
De todas maneras, llevó tranquilidad respecto del estado actual del plantel. “Acá están los 33 que están, están al 100 por ciento, con lo cual todos entrenaron, están bien”, aseguró.
Finalmente, anticipó que después del encuentro frente a Irlanda evaluarán las cargas individuales y el desgaste físico para definir los próximos pasos.
“Después de este partido veremos qué es lo que conlleva en cuanto a acumulación, cansancio y demás, y ver qué es lo mejor para el jugador”, concluyó.