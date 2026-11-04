Felipe Contepomi explicó cómo eligió a los 23 de Los Pumas para enfrentar a Irlanda: “No es nuestro estilo buscar excusas”

Felipe Contepomi afronta uno de los desafíos más exigentes de la temporada con Los Pumas. Después de confirmar la formación de 23 jugadores que enfrentarán a Irlanda en Dublín, por el Nations Championship, el entrenador destacó el nivel de competencia interna y aseguró que la exigencia del calendario no será una excusa para el rendimiento del seleccionado argentino.