Tomás Albornoz, entre los mejores del mundo: la prensa inglesa lo metió en la élite de los aperturas
El tucumano fue incluido en el top 10 global del sitio británico Ruck y aparece junto a figuras como Russell, Barrett y Pollard. Su crecimiento en Toulon y en Los Pumas lo consolida como una de las grandes figuras del rugby actual.
El nombre de Tomás Albornoz ya no es una promesa: es una realidad instalada en la élite del rugby internacional. El apertura de Los Pumas fue destacado por el sitio británico Ruck como uno de los mejores en su posición a nivel mundial, en un ranking que reúne a las principales figuras del juego.
El listado ubica al sudafricano Sacha Feinberg-Mngomezulu en el primer puesto, pero resalta la presencia del tucumano en el sexto lugar, compartiendo nómina con nombres de peso como Finn Russell, Beauden Barrett y Handré Pollard.
Sobre el jugador formado en Tucumán Rugby Club, el medio británico fue contundente: destacó su capacidad para combinar talento y control, y lo definió como uno de los aperturas más atractivos de ver en la actualidad. Además, remarcó su crecimiento sostenido desde que se consolidó como titular tanto en su club, Toulon, como en la selección argentina.
Uno de los puntos que marcó su salto definitivo fue su actuación en 2025 frente a los British and Irish Lions en Dublín. Según el análisis, ese partido funcionó como un punto de inflexión que lo posicionó en la escena internacional. A partir de allí, su rendimiento no solo se mantuvo, sino que ganó en regularidad y confianza.