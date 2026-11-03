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Sondeo LA GACETA: si pudieras votar en Estados Unidos, ¿elegirías a los demócratas o a los republicanos?

Los estadounidenses votan en unas elecciones legislativas que definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso y marcarán el rumbo de la segunda presidencia de Donald Trump.

Día de elecciones en EEUU. (REUTERS/Kylie Cooper)
Día de elecciones en EEUU. (REUTERS/Kylie Cooper)
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ciudadanos de EE.UU. votan hoy en elecciones legislativas para definir el control del Congreso y medir el respaldo popular a la presidencia de Donald Trump.
  • La votación renueva la Cámara Baja, parte del Senado y 36 gobernaciones, en un clima marcado por el costo de vida, la inflación y tensiones internacionales.
  • El resultado definirá si la oposición demócrata logra frenar la agenda de Trump con investigaciones o si los republicanos consolidan su poder parlamentario.
Resumen generado con IA

Estados Unidos vive una jornada electoral clave. Las elecciones de medio término pondrán a prueba el respaldo a Donald Trump y definirán si los republicanos logran conservar el control del Congreso o si los demócratas consiguen recuperar terreno y limitar el poder del presidente.

En los comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados. El resultado será determinante para el futuro de la agenda legislativa de la Casa Blanca y para el escenario político de los próximos años.

La votación se desarrolla en un contexto de preocupación por el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán. Los demócratas buscan capitalizar el malestar y recuperar la mayoría en la Cámara baja, mientras que los republicanos intentan sostener su ventaja en ambas cámaras.

Una eventual victoria demócrata podría cambiar el equilibrio de poder en Washington y abrir la puerta a investigaciones parlamentarias sobre la gestión de Trump. Por el contrario, un triunfo republicano le permitiría al mandatario mantener mayor margen de maniobra para impulsar sus iniciativas.

En medio de una elección que concentra la atención internacional, LA GACETA propone a sus lectores participar de un sondeo y expresar qué espacio político elegirían en las urnas estadounidenses.

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