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Alerta por tormentas en Tucumán: cuáles serán las zonas más afectadas este miércoles 4 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de la provincia.

TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán este miércoles ante la previsión de tormentas de variada intensidad que afectarán a gran parte de la provincia.
  • El fenómeno incluye abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas. Abarca a la Capital, Yerba Buena y zonas bajas de Chicligasta, Lules y Tafí Viejo.
  • Se esperan acumulados de hasta 40 milímetros que complicarán la circulación, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones durante toda la jornada.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá una jornada inestable este miércoles 4 de noviembre. El pronóstico anticipa tormentas durante buena parte del día y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la provincia, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.

De acuerdo con el pronóstico para San Miguel de Tucumán, la temperatura oscilará entre los 19 y los 24 grados. Las condiciones más complicadas se esperan durante la mañana y la tarde, aunque las precipitaciones podrían continuar durante la noche.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el miércoles

Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Por la mañana, en cambio, se esperan tormentas fuertes y una probabilidad de lluvia de entre el 70% y el 100%.

Hacia la tarde se mantendrían las tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Durante la noche se pronostican lluvias, aunque con una posibilidad menor, de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al noreste y tendrá una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: qué zonas están alcanzadas

El mapa oficial incluye a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También comprende zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros y Río Chico, además de zonas bajas de Tafí Viejo.

El organismo advierte que el área puede ser afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

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