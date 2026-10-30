El imponente oasis de montaña ideal para escapar de las lluvias este verano
Frente a un pronóstico trimestral dominado por precipitaciones en gran parte de Argentina, el Valle de Iglesia en San Juan se posiciona como uno de los refugios ideales para las vacaciones. Viento, aventura, historia y paisajes cordilleranos en un destino donde el sol está garantizado.
Resumen para apurados
- Ante un verano lluvioso en el país, el Valle de Iglesia en San Juan surge como destino turístico clave para viajeros gracias al clima seco pronosticado por el SMN.
- El fenómeno de El Niño provocará intensas lluvias en gran parte del territorio, mientras el norte de Cuyo mantendrá días despejados y opciones como el Dique Cuesta del Viento.
- La garantía de buen tiempo y deportes náuticos impulsará la llegada de visitantes, fortaleciendo la economía y el perfil turístico de la región cordillerana en la temporada.
Las alertas meteorológicas continúan imbatibles en Tucumán y en el resto del país que, de acuerdo con el pronóstico trimestral del SMN, se mantendrán firmes en regiones como el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. Sin embargo, habrá una particularidad en las vacaciones de verano que permitirá escapar de los efectos de El Niño y las lluvias incesantes, y ese es un punto en Cuyo. De acuerdo con la entidad climática, el norte de la zona no registrará grandes precipitaciones y los destinos de aquel sector del mapa se vuelven los más atractivos para escapar de los cielos grises y disfrutar a pleno, como es el caso del Valle de Iglesia en San Juan.
Ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan, el Valle de Iglesia se presenta como esos destinos resguardados de las vicisitudes del tiempo. Muy cercano al área del NOA, esta faja cordillerana conecta paisajes de alta montaña con tradiciones centenarias e hitos de la historia argentina. Situado a casi 200 kilómetros de la ciudad capital sanjuanina, el departamento cuenta con la localidad de Rodeo como su principal centro de servicios turísticos y de informes, ofreciendo un refugio ideal para quienes buscan aire puro y cielos despejados.
Los rincones mágicos del Valle de Iglesia para visitar en las vacaciones
Entre los principales atractivos que convierten a Iglesia en un polo de aventura se destaca el Dique Cuesta del Viento. Reconocido internacionalmente por ser uno de los espejos de agua más ventosos del planeta, registra más de 300 días al año con corrientes eólicas constantes que alcanzan los 20 nudos. Esta característica lo convierte en la sede de eventos mundiales como el Kitefest y en el punto predilecto para practicantes de kitesurf, windsurf y pesca deportiva, además de contar con playas de montaña para contemplar el paisaje.
La riqueza cultural del valle también invita a realizar un recorrido patrimonial que se remonta a los rastros de las comunidades aborígenes y las huellas incaicas. Un hito imperdible del itinerario es la Capilla de Achango, un templo del siglo XVIII erigido por los jesuitas y declarado Monumento Histórico Nacional, el cual resguarda en su interior una valiosa imagen de la Virgen María traída desde Cusco. A este legado se suma el Paso de Guana, un sitio de memorables antecedentes por donde cruzó la columna del Comandante Cabot en 1817 durante la gesta libertadora.
Altura, biodiversidad y el cruce hacia la cordillera en las vacaciones
Para los amantes de la biodiversidad, la comarca alberga el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera San Guillermo, considerado el santuario no boscoso de mayor extensión en América del Sur. Este territorio protegido ampara ecorregiones de Monte, Puna y Altos Andes, y constituye un hábitat fundamental para la preservación de la vicuña, guanacos y cóndores, el cual puede ser explorado mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4.
El circuito se completa con el imponente paso internacional de Agua Negra, ubicado a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, que conecta la provincia con la región chilena de Coquimbo atravesando espectaculares formaciones de hielo cordilleranas. Con el pueblo de Las Flores como última escala antes del tramo fronterizo y una propuesta gastronómica que resalta las recetas autóctonas del oasis, el Valle de Iglesia se consolida como una escapada ideal para asegurar sol y naturaleza este verano.