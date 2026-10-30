El imponente oasis de montaña ideal para escapar de las lluvias este verano

Las alertas meteorológicas continúan imbatibles en Tucumán y en el resto del país que, de acuerdo con el pronóstico trimestral del SMN, se mantendrán firmes en regiones como el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. Sin embargo, habrá una particularidad en las vacaciones de verano que permitirá escapar de los efectos de El Niño y las lluvias incesantes, y ese es un punto en Cuyo. De acuerdo con la entidad climática, el norte de la zona no registrará grandes precipitaciones y los destinos de aquel sector del mapa se vuelven los más atractivos para escapar de los cielos grises y disfrutar a pleno, como es el caso del Valle de Iglesia en San Juan.