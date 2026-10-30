SociedadTurismo

El imponente oasis de montaña ideal para escapar de las lluvias este verano

Frente a un pronóstico trimestral dominado por precipitaciones en gran parte de Argentina, el Valle de Iglesia en San Juan se posiciona como uno de los refugios ideales para las vacaciones. Viento, aventura, historia y paisajes cordilleranos en un destino donde el sol está garantizado.

La Cordillera de Iglesia guarda paisajes a pleno sol.
La Cordillera de Iglesia guarda paisajes a pleno sol. Imagen: San Juan Turismo
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante un verano lluvioso en el país, el Valle de Iglesia en San Juan surge como destino turístico clave para viajeros gracias al clima seco pronosticado por el SMN.
  • El fenómeno de El Niño provocará intensas lluvias en gran parte del territorio, mientras el norte de Cuyo mantendrá días despejados y opciones como el Dique Cuesta del Viento.
  • La garantía de buen tiempo y deportes náuticos impulsará la llegada de visitantes, fortaleciendo la economía y el perfil turístico de la región cordillerana en la temporada.
Resumen generado con IA

Las alertas meteorológicas continúan imbatibles en Tucumán y en el resto del país que, de acuerdo con el pronóstico trimestral del SMN, se mantendrán firmes en regiones como el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. Sin embargo, habrá una particularidad en las vacaciones de verano que permitirá escapar de los efectos de El Niño y las lluvias incesantes, y ese es un punto en Cuyo. De acuerdo con la entidad climática, el norte de la zona no registrará grandes precipitaciones y los destinos de aquel sector del mapa se vuelven los más atractivos para escapar de los cielos grises y disfrutar a pleno, como es el caso del Valle de Iglesia en San Juan.

¿Seguirán las lluvias? Qué anticipa el SMN para este viernes 30 de octubre en Tucumán

¿Seguirán las lluvias? Qué anticipa el SMN para este viernes 30 de octubre en Tucumán

Ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan, el Valle de Iglesia se presenta como esos destinos resguardados de las vicisitudes del tiempo. Muy cercano al área del NOA, esta faja cordillerana conecta paisajes de alta montaña con tradiciones centenarias e hitos de la historia argentina. Situado a casi 200 kilómetros de la ciudad capital sanjuanina, el departamento cuenta con la localidad de Rodeo como su principal centro de servicios turísticos y de informes, ofreciendo un refugio ideal para quienes buscan aire puro y cielos despejados.

Los rincones mágicos del Valle de Iglesia para visitar en las vacaciones 

Entre los principales atractivos que convierten a Iglesia en un polo de aventura se destaca el Dique Cuesta del Viento. Reconocido internacionalmente por ser uno de los espejos de agua más ventosos del planeta, registra más de 300 días al año con corrientes eólicas constantes que alcanzan los 20 nudos. Esta característica lo convierte en la sede de eventos mundiales como el Kitefest y en el punto predilecto para practicantes de kitesurf, windsurf y pesca deportiva, además de contar con playas de montaña para contemplar el paisaje.

La riqueza cultural del valle también invita a realizar un recorrido patrimonial que se remonta a los rastros de las comunidades aborígenes y las huellas incaicas. Un hito imperdible del itinerario es la Capilla de Achango, un templo del siglo XVIII erigido por los jesuitas y declarado Monumento Histórico Nacional, el cual resguarda en su interior una valiosa imagen de la Virgen María traída desde Cusco. A este legado se suma el Paso de Guana, un sitio de memorables antecedentes por donde cruzó la columna del Comandante Cabot en 1817 durante la gesta libertadora.

La región alberga ecosistemas únicos en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera San Guillermo, hogar de la flora y fauna de Monte, Puna y Altos Andes, por lo que se la considera el paraíso no boscoso de mayor extensión en América del Sur. La región alberga ecosistemas únicos en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera San Guillermo, hogar de la flora y fauna de Monte, Puna y Altos Andes, por lo que se la considera el paraíso no boscoso de mayor extensión en América del Sur. Imagen: San Juan Turismo

Altura, biodiversidad y el cruce hacia la cordillera en las vacaciones 

Para los amantes de la biodiversidad, la comarca alberga el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera San Guillermo, considerado el santuario no boscoso de mayor extensión en América del Sur. Este territorio protegido ampara ecorregiones de Monte, Puna y Altos Andes, y constituye un hábitat fundamental para la preservación de la vicuña, guanacos y cóndores, el cual puede ser explorado mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4.

El circuito se completa con el imponente paso internacional de Agua Negra, ubicado a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, que conecta la provincia con la región chilena de Coquimbo atravesando espectaculares formaciones de hielo cordilleranas. Con el pueblo de Las Flores como última escala antes del tramo fronterizo y una propuesta gastronómica que resalta las recetas autóctonas del oasis, el Valle de Iglesia se consolida como una escapada ideal para asegurar sol y naturaleza este verano.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
1

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
3

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
4

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera
5

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
4

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
5

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Más Noticias
La miniserie británica que conquista Netflix: tiene seis capítulos, escenas explícitas y no es apta para menores

La miniserie británica que conquista Netflix: tiene seis capítulos, escenas explícitas y no es apta para menores

Día de los Fieles Difuntos: qué estará cerrado en Tucumán este lunes 2 de noviembre

Día de los Fieles Difuntos: qué estará cerrado en Tucumán este lunes 2 de noviembre

Gritos, llanto y una grabación frenada: qué pasó entre Maratea y la China Ansa en PH

Gritos, llanto y una grabación frenada: qué pasó entre Maratea y la China Ansa en PH

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años

La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Comentarios